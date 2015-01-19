رانندگان از انجام سفرهای غیرضروری در کرمان خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد حجت آبادی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت راه های این استان گفت: تردد در محورهای کوهستانی و برف گیر تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی با اشاره به بارش برف و باران در کلیه محورها استان کرمان به ویژه در گردنه های سردسیر و مرتفع، گفت: با توجه به اینکه طی امشب برودت هوا تا ۲۵ درجه زیر سفر در سطح استان کرمان می رسد از رانندگان تقاضا داریم که از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

سرهنگ حجت آبادی تصریح کرد: ماموران پلیس راه در مبادی ورودی و خروجی راه های کرمان حضور داشته و از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری می کنند.

وی با تاکید بر جدی گرفتن هشدارهای پلیس راه ابراز داشت: افرادی که مجبور به سفر هستند نیز حتما با تجیهزات کامل و حصول اطمینان از سالم بودن خودرو و سیستم گرمایشی آن راهی جاده شوند.