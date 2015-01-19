  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۲۴

کاریکاتوریست ایرانی:

کاریکاتورهای موهن را فردی اسرائیلی در سازمان ملل هدایت می کند

کاریکاتورهای موهن را فردی اسرائیلی در سازمان ملل هدایت می کند

محمدحسین نیرومند کاریکاتوریست ایرانی از فردی به نام «رانان لوری» در سازمان ملل نام می برد که هدایت جریان توهین ها به پیامبر اسلام را برعهده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین نیرومند كاریكاتوریست با بیان این كه سال هاست كه جریان كاریكاتورهایی را كه به مقدسات و به ویژه پیامبر اسلام(ص) توهین می كنند فردی اسرائیلی به نام «رانان لوری» در سازمان ملل هدایت می كند، اظهار كرد: این شخص به شكل های مختلف فعالیت كرده و با نمایشگاه ها و برنامه های مختلف كاریكاتوریست ها را ترغیب كرده است تا به مقدسات مسلمانان توهین كنند.

وی ادامه داد: دولت های غربی نیز در حوزه سیاست و فرهنگ برخوردی دوگانه دارند و از سویی گروهك هایی همچون داعش را تربیت می كنند و از سوی دیگر در عرصه فرهنگ آزادی بیش از حد می دهند و باعث به وجود آمدن ترورهای اخیر می شوند. تصور می كنم مشكل، داعش یا كاریكاتوریست های فرانسوی نیستند بلكه تفكر دولت فرانسه و لیبرال دموكراسی غرب و جریان لائیكی است كه از صهیونیسم نشات گرفته است.

این كاریكاتوریست پیشكسوت كشورمان همچنین گفت: چند سال پیش ماجرای هولوكاست نشان داد كه برای دولت های غربی آزادی بیان مهم نیست و تنها بهانه است و آن ها هم مرزی برای آزادی قائل اند و خط قرمز هایی دارند كه اگر از آن ها عبور شود برخورد می كنند و اگر جریانی مخالف با ارزش های آن ها همچون موضوع هولوكاست و دولت مردان باشد او را سركوب می كنند.

نیرومند درباره ترورهای صورت گرفته در فرانسه و نشریه شارلی ابدو نیز تصریح كرد: من از كشته شدن این كاریكاتوریست ها ناراحت نیستم؛ چرا كه كسی كه به خود اجازه می دهد با پاك ترین انسان عالم بشریت این برخورد را داشته باشد و این گونه به ساحت پیامبر گرامی اسلام توهین كند باید پیامدهای آن را هم بپذیرد و این گونه جواب كار خود را در این دنیا می گیرد.

وی گفت: شرم دارم بگویم این افرادی كه به پیامبر (ص) توهین كرده اند هنرمند و كاریكاتوریست هستند؛ چرا كه معتقدم تفكر هنرمند نیز به اندازه هنرش مهم است و متاسفانه تفكر این افراد ریشه های شیطانی دارد.

کد مطلب 2469610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها