فردا کلیه مقاطع تحصیلی رفسنجان تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری امشب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تداوم بارش برف که هم اکنون نیز ادامه دارد کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان رفسنجان فردا سه شنبه تعطیل خواهد بود.

وی با اشاره به بارش ۱۵ میلیمتر باران و برف طی ۲۴ ساعت گذشته در رفسنجان، افزود: این در حالی است که مجموع بارندگی شهرستان از ابتدای سال زراعی جاری تا دیروز ۵ میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه بارش برف موجی از خوشحالی را در بین کشاورزان رفسنجانی در پی داشت، ابراز داشت: با توجه به اینکه گرمی هوا در چند روز گذشته حتی باعث سبز شدن برخی درختان پسته شده بود و این خطری برای باغات بود بارش رحمت الهی و سردی هوا باعث شد خواب زمستانی درختان مدت خود را داشته باشد.

فرماندار رفسنجان از مسدود شدن محورهای رفسنجان به سرچشمه و رفسنجان به راویز خبر داد و اظهار داشت: محور سرچشمه به علت تردد زیاد و حضور کارگران مجتمع مس سرچشمه به سرعت با تلاش ماموران راهداری باز شد و اکنون نیز بارش سنگین برف در این محور ادامه دارد.

ملانوری تصریح کرد: هنوز برخی از مسیر رفسنجان به راویز مسدود است و تلاش برای بازگشایی این مسیر ادامه دارد.

رئیس شورای مدیریت بحران رفسنجان از آماده باش کامل نیروهای این ستاد خبر داد و یادآور شد: هم اکنون نیروهای پلیس راه، هلال احمر، راهداری در مسیرهای اصلی رفسنجان حضور دارند.