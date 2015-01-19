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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۲۳:۱۷

سلطانی خبر داد:

دومین روز تعطیلی مدارس برخی مناطق کرمان به علت بارش برف

دومین روز تعطیلی مدارس برخی مناطق کرمان به علت بارش برف

کرمان - رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان از تعطیلی مدارس برخی مناطق کرمان به علت بارش برف خبر داد.

احمد رضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس آخرین هماهنگی های صورت گرفته با فرمانداری ها و مدیریت بحران استانداری کرمان فردا سه شنبه مدارس برخی مناطق استان کرمان به علت بارش برف و یخ زدگی معابر تعطیل خواهد بود.

وی ادامه داد: مدارس هر سه مقطع تحصیلی در شهرستان ها و مناطق کرمان، سیرجان، بردسیر، انار، ماهان، کوهبنان، چترود و زرند فردا تعطیل اعلام شده است.

سلطانی ادامه داد: همچنین مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در شهرستان بافت، بخش دهبکری بم، مناطق ساردوئیه و جبالبارز جیرفت تعطیل خواهد بود.

این مسئول یادآور شد: همچنین کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان شهربابک نیز فردا تعطیل است.

وی ابراز داشت: اطلاعات تکمیلی در این خصوص فردا صبح اعلام می شود.

کد مطلب 2469624

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