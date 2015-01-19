اسکان اضطراری مسافران در جیرفت/سوخت به اندازه کافی ذخیره شده است

احمد امینی روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همت راهداران جنوب استان کرمان برخی گردنه های برف گیر این منطقه طی امروز بازگشایی شدند.

وی ادامه داد: برخی مسافرانی که قصد سفر به مناطق جنوبی استان کرمان و استان هرمزگان را داشتند با بارش برف در جیرفت غافلگیر شدند.

امینی روش از اسکان اضطراری ۳۵ نفر گرفتار در برف در محورهای مواصلاتی جیرفت خبر داد و افزود: بارش در شهرستان جیرفت ۱۰ میلی متر است که در ارتفاعات این بارش ها به صورت برف بوده است.

وی از تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرستان جیرفت بلافاصله بعد از آغاز ریزش برف در شهرستان جیرفت خبر داد و گفت: در حال حاضر اکیپ های راهداری، اورژانس، پلیس راه و هلال احمر با حدود ۸۴ دستگاه ماشین آلات سنگین مشغول امداد رسانی در محورهای سربیژن و جبال بارز هستند.

فرماندار کرمان گفت: سوخت کافی در دو منطقه سردسیر جبالبارز و ساردوئیه ذخیره سازی شده است.