ارکستر «فیلهارمونیک» متولد شد/ اجرای زنده سرود ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه ریزی های انجام شده ارکستر فرهنگی شهر تهران، نخستین اجرای خود را در ساعت 19 بیست و نهم دی ماه در سالن استاد فرهاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر، با حضور مدیران ارشد فرهنگی و هنری، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، برگزار کرد.

این کنسرت با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط استاد کریم منصوری آغاز شد و پس از اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران توسط ارکستر، مجید سرسنگی سخنران مراسم افتتاحیه ضمن خوشآمد گویی به حضار و تشکر همه کسانی که این اتفاق مبارک را باعث شده اند به ایراد سخن پرداخت و گفت:بسیار مفتخرم که در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، افتتاح رسمی ارکستر فرهنگی شهر تهران را در حضور شما بزرگواران اعلام کنم. تماشای ارکستر پیامی می دهد، اینکه ما نیز تماشاگر و تماشاگرانی داریم. آیا این تماشاگر و تماشاگران، آنگاه که اجرایمان به پایان رسد، بر لبان خود را با لبخندی از رضایت خواهند گشود؟

این کنسرت با حضور حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور، علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی، سید جواد شوشتری مدیر کل دفتر شهرداری تهران، شهرام گیل آبادی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تهران، مجتبی شاکری عضو شورای اسلامی شهر تهران، حجت الاسلام محمد علی زم، محمد سریر رییس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی، بهرام جمالی مدیر عامل بنیاد رودکی، سید عباس سجادی مدیر عامل بنیاد نیاوران، علی ترابی مدیر عامل انجمن موسیقی، محمد امیر مظاهری مدیر عامل روزنامه شرق و هنرمندانی همچون جمشید مشایخی، حسن ریاحی، شهرام ناظری، خسرو سینایی، پری صابری، مصطفی کمال پورتراب، هوشنگ کامکار، مسعود فروتن، نجمه تجدد، شیرین یزدان بخش، میترا حجار و ... برگزار شد.

این ارکستر به رهبری نادر مشایخی و با اجرای قطعاتی همچون شهیدان خدایی، پروکوفیف: پایکوبی دلاوران، شوستا کوویج: سوئیت جز/والس، ژان باتیست لولی: مارش مراسم ترکی، مرتضی نی داود: پیش درآمد اصفهان، موسیقی نواحی از مغولستان و آروو پرت: برادران در قسمت اول اجرا و یان سیبیلیوس: والس تریست، اربارمدیش، ی.س.باخ: کانتانات فآب 78، 27، 12 و بتهوون: اورتور کریولان، اپوس در قسمت دوم ادامه یافت.

گزارش کامل این اجرا را فردا در مهر بخوانید.