پیشنهاد وزیر کشور بودم/ تاکنون ۸ انتخابات برگزار کرده ام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی در اولین حضور رسانه ای خود در برنامه تلویزیونی «متن- حاشیه» ، که شامگاه دوشنبه از شبکه سوم سیما پخش شد، در پاسخ به این سوال که گفته شده است سهم خواهی جناح های سیاسی و فشارهای بعضی از افراد موجب شده که پست معاونت سیاسی خالی بماند. آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: بالاخره دولت یک اهدافی را دنبال می کند و وزارت کشور هم مجری سیاست داخلی دولت است.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: تلاش وزارت کشور براین است که از مدیرانی استفاده کند که سیاست های داخلی دولت را سامان بخشند. من بر مسئله سهم خواهی نمی خواهم توقفی داشته باشم، اما گروه های سیاسی تمایل دارند در اداره کشور سهیم و حضور بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور با توجه به سیاست های کلی دولت، معاونان و مدیران خود را انتخاب می کند، گفت: من فکر می کنم وزارت کشور با توجه به سیاست اعتدالی رئیس جمهور سعی کرده در انتخاب مدیران این خواسته را اجرایی کند.

مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا اختلافی میان وزارت کشور و بدنه دولت در انتخاب معاون سیاسی وجود داشت؟ گفت: این موضوعات بیشتر گمانه زنی رسانه ای است.

وی با بیان اینکه اختلافی که مدنظر شماست وجود نداشت ، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم آقای رئیس جمهور شعار اعتدال را مطرح کردند و به دنبال این هستند که کشور را با سیاست های اعتدالی اداره کنند. اما نقطه نظرات در دولت متفاوت است همه وزرا نسبت به یک مسئله یک نوع واکنش نشان نمی دهند. بعضی از آنها تندتر و یا کندتر هستند؛ اما مجموعه دولت همراه با سیاست های کلی دولت است.

معاون سیاسی وزیر کشور، در پاسخ به این سوال که شما پیشنهاد وزیر کشور بودید یا به ایشان پیشنهاد شدید؟ بیان داشت: من را وزیر خواست، با هم صحبت کردیم و من هم پذیرفتم. اما حتما ایشان با آقای رئیس جمهور در این زمینه صحبت کرده است.

مقیمی همچنین در مورد اینکه آیا به غیر از وزیر با آقای جهانگیری یا رئیس جمهور دیدار و صحبتی داشته اید؟ گفت: من فقط با وزیر صحبت کردم.

معاون سیاسی وزیر کشور، همچنین در پاسخ به این سوال که چه زمانی وزیر کشور با شما در مورد این سمت صحبت کرد؟ اظهارداشت: شنبه یعنی دو روز پیش آقای وزیر با من صحبت کرد.

وی همچنین با ببان اینکه تا کنون ۸ انتخابات برگزار کرده است، ادامه داد: در این ۸ انتخابات، هم انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده و هم انتخابات خبرگان و شوراها. زمانیکه در شهرداری بودم اولین دوره انتخابات شوراها برگزار شد.

مقیمی همچنین در پاسخ به این سوال که به کدام جناح متصل هستید؟ گفت: در دولت هایی که کار کرده ام کلا روش هایشان مانند هم بوده است.

وی با بیان اینکه سعی من بر این بوده است تفکرات سیاسی خود را در کارم دخالت ندهم، خاطرنشان کرد: من در دولت های قبل بوده ام و قبولشان هم داشتم.

معاون سیاسی وزیر کشور در جواب این سوال مجری که پرسید «پس شما اصلاح طلب هستید؟» گفت: بله؛ من در دوره ۸ ساله گذشته هیچ مسئولیت اجرایی نداشتم.

مقیمی همچنین تصریح کرد: در معاونت سیاسی توسعه احزاب و فعال کردن آنان را که سیاست دولت یازدهم است، دنبال خواهم کرد.

مقیمی با تاکید بر شعار تدبیر و امید، بیان داشت: ما اول باید امید را در مردم افزایش دهیم چرا که شعار تدبیر و امید داده ایم و باید حضور مردم را در صحنه های مختلف سیاسی پررنگ تر کنیم تا حضور حداکثری داشته باشند و احساس کنند این انتخابات هایی که برگزار می شود تاثیر جدی در سرنوشت کشور دارد. نشاط سیاسی ایجاد کنیم.

وی افزود: بايد راه را برای فعالیت قانونی احزاب هموار کنیم. هر دولتی که سرکار بیاید این مطالب را مطرح می کند مثلا در یک دولتی یارانه داده می شود و دولت بعدی آن را کم می کند و یک دولت حضور احزاب را جدی می گیرد و آن را بسط می دهد اما برخی هم جلوی احزاب را می گیرند و ...

معاون سياسی وزارت كشور، با اشاره به اهداف و اختیارات خود در معاونت سیاسی خاطرنشان کرد: توسعه احزاب و فعال شدن احزاب هدفی است که اقای وزیر در حکمشان برای اینجانب نیز اشاره داشته اند. هر وزیری درمقابل مجلس پاسخگوست و سیاست‌های همه بخش‌های وزارتخانه باید در راستای سیاست‌های وزیر، باشد؛ چرا که شخص پاسخگو وزیر است و باید در چهارچوب‌هايی که وزیر مشخص می‌کند اقدامی صورت گیرد.

مقيمی افزود: البته به این معنا نیست که همه تصمیم ها با وزیر است بلکه ما هم پیشنهاد می دهیم ولی قطعا در حوزه انتخاب با وزیر هماهنگی میکنیم. لذا هر کسی از هر جناحی چه چپ و چه راست انتخاب شود، باید طوری فعالیت کند که همه مردم به این قضاوت برسند که این فرد متعلق به مردم است.

استاندار سابق استان مركزی، درباره ملاک انتخاب فرماندار برای شهرها گفت: اول از همه باید یک فرماندار به نظام اسلامی اعتقاد داشته باشد و سیاست‌های دولت را قبول کند و اگر کسی بگوید که تفکرم با تفکر و سیاست دولت متفاوت است و سیاست‌های دولت را قبول ندارم و عمل هم نمی کنم طبعا انتخاب نخواهد شد اما اگر صادقانه بگوید سیاست‌های دولت را قبول ندارد ولی به آنها عمل خواهد کرد قطعا از او استفاده خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در انتصابات توصیه پذیر هست یا خیر، گفت: من سعی‌ام بر رعایت چهارچوب‌هاست و از این نظر می توانم بگویم که اصولگرا هستم و چهارچو‌های اصولی را لحاظ می‌کنم. بنابراین اگر توصیه‌ها در چهارچوب اصول باشد احتمال پذیرفتن آن هست و اگر در چهارچوب منافع دیگری باشد قبول نمی کنم.

مقيمی اداممه داد: وزارت کشور محدود به یک حوزه سیاسی نیست. استانداران در حوزه های مختلف محول شده از سوی وزارت کشور مثل حوزه های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، برنامه ریزی، عمرانی و امثالهم فعالیت می کنند. اما ما به عنون حوزه سیاسی نظارت بیشتری اعمال می‌کنیم تا آنچه در قانون به عنوان وظیف این حوزه پیش‌بینی شده است به طور کامل رعایت شود چون حقوق مردم است و نمی توانیم اهمال کنیم، بخشداران و فرمانداران چون مستقیما با مردم در تماس اند حتما نظارت بر عملکردشان خصوصا در حوزه سیاسی انجام خواهد شد.

معاون سياسی وزارت كشور در پاسخ این سوال مجری مبنی بر اینکه "برخی گروه های سیاسی از انتصابات وزارت کشور در شهرستان‌ها ناراحتند و با فشار رسانه ای در پی ایجاد تغییر در آن شهرستان ها هستند. آیا شما آن تغییرات را انجام می دهید؟" گفت: تغییرات را بر مبنای عملکرد افراد اعمال می کنیم. افرادی که عوض شده اند اگر در چهارچوب سیاستهای دولت کار کنند تقویت می شوند و اگر کسی اینطور عمل نکند حتما جایگزین می شوند و اگر کسی نتواند خود را هماهنگ کند در جاهای دیگر از آنها استفاده می شود.

وی درباره تغییر و تحولاتی که در دوره مسئولیتش در استان مرکزی، صورت گرفت، گفت: این استان 12 فرماندار دارد که ما همه را تغییر دادیم و هيچ فرمانداری از دولت قبل در این استان وجود ندارد؛ چرا که برخی از این فرمانداران کارمند دولت نبودند. از شهرداری بودند، از کمیته امداد بودند و دیوان محاسبات به این مساله ایراد گرفته بود. برخی هم باید جابجا می شدند، چون نمی‌توانستند خود را با سیاست‌های دولت منطبق کنند.

مقيمی افزود: در وزارت کشور هم سعی ما بر این است تا همه را از نیروی انسانی داخل وزارت کشور انتخاب کنیم. اگر همیشه تعدادی از این مسئولین را از دستگاه های دیگر بیاوریم بدین معنا خواهد بود که افرادی را انتخاب می کنیم که با امور سیاسی و امور وزارت کشور آشنایی ندارند.

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که "با توجه به جایگاه فرمانداری ها اگر انتخاب ما از داخل این وزارت خانه باشد تضاد با استفاده از سرمایه های کشور ندارد؟" گفت: وقتی می گوییم وزارت کشور منظور ساختمان وزارت کشور در تهران نیست. اگر ما از ابتدای ورود افراد به وزارت کشور اجازه بدهیم که این افراد به مرور رشد بکنند و زمینه رشد کارمندان معمولی فراهم شود تا تجربه کافی بیابد تا مدارج اداری را طی کند تا تجارب لازم را کسب کند و با کار اجرایی وزارت کشور که حساس است آشنا شود. در این صورت وقتی فرد به رده فرمانداری یا استانداری برسد همه مدارج را طی کرده است.ما در وزارت کشور به مدیرا ن و مسئولان آموزشی مرتبط با فعالیت های این وزارتخانه می دهیم و کسی که در وزارتخانه دیگری فعالیت کرده شاید در مدیریت عمومی تخصص داشته باشد اما کار تخصصی وزارت کشور در امور اجتماعی، سیاسی و امنیتی کسانی بهتر انجام می دهند که مراحل مختلف را طی کرده باشند.

مقیمی در ادامه افزود: بنده سالی که انقلاب پیروز شد از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و تحصیلم ده سال طول کشید چرا که قبل از انقلاب به دلیل فعالیت سیاسی خارج از دانشگاه بودم و وقتی آمدم به ما گفته شد بنا به ضرورت مسئولیت هایی را بپذیرم و اولین کارم این بود که در آموزش و پرورش ارا ک امتحان دادم و هنر آموز هنرستان شدم. چون در شهرستان که خمین گفته بودند اگر دو نفر مهندس به استخدام آموزش و پرورش درآیند می گذاریم در هنرستان بخوانند و من هم رفتم و هنرآموز هنرستان شدم. همان موقع به من گفتند شما باید شهردار خمین هم بشوید چون ضرورت، این تکلیف را تعیین می کرد ولی امروز دیگر آن ضرورت ها را نداریم و آن شرایط پشت سر گذاشته شده است و فرصت داریم تا مدیر تربیت کنیم. در وزارت کشور هم با گرفتن نیرو از بدنه آن باعث می شود تا این تجارب در وزارت کشور بماند. حتی ایراد ندارد کسی از کمیته امداد بیاید اما بعدش دیگر در این وزارت خانه بماند و تجاربش را خرج همین وزارتخانه کند.

وی با تاکید بر اینکه در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان به منظور بی طرف بودن برگزار کنندگان انتخابات، گفت: در این زمینه قطعا برنامه داریم و جزو وظیفه اصلی ماست. البته نظارت بر انتخابات با شورای محترم نگهبان است و ما در واقع باید در تعیین هیات های اجرایی و افراد حاضر بر صندوق ها دقت کنیم تا انتخابات خوب برگزار شود تا داوطلبان.

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که اخیرا "شاهد شرکت یکی از مسئولان وزارت کشور در یک همایش انتخاباتی و جناحی و سخنرانی وی بودیم. آیا این منافی با بی طرفی وزارت کشور نیست؟" گفت: تشکل های سیاسی مجامعی را برگزار می کنند و از مسئولان هم دعوت می‌کنند و حضور مسئولان در این همایش ها تایید کارهای آنها که نیست.و از آنجایی که هنوز که انتخابات شروع نشده است وقتی شروع شد تمام مسئولین دولتی در ساعات اداری یک گونه باید برخورد بکنند و ما هم که وزارت کشوری هستم وضعمان با بقیه فرق می کند و توصیه های لازم را کرده ایم.

وی ادامه داد، در برگزاری انتخابات و این دست اجتماعات، ‌از کسی از افراد وزارت خانه دعوت می شود و وی می رودو این به معنای تبلیغ انتخاباتی نیست و البته ما به عنوان حوزه سیاسی سعی می کنیم پرهیز کنیم.

مقیمی درباره تاثیر احتمالی بررسی موضوع انتخابات که هم در مجلس و هم در مجمع در حال بررسی است، گفت: انتخابات پیش رو با قانون فعلی انجام می شود و هر قانونی هم که در مجلس تصویب شود و اگر در قالب زمان بندی بگنجد؛،‌قانون جدید اعمال می شود و در مجمع هم اکنون سیاست های کلی انتخابات در حال بررسی است نه قانونی که بخواهد مورد اجرا قرار بگیرد.

وی درباره احزاب و فعالیت های آن، بیان داشت: احزاب نتوانستند آنگونه که باید فعالیت کنند و اداره کشور را بدست گیرند برای اینکه یک عده هستند که اصلا به احزاب اعتقاد ندارند و با افتخار هم می گویند ما عضو هیچ حزبی‌ نیستیم. و من هم خودم تا به امروز جزو هیچ حزب و گروهی نبوده ام و اگر گفتم اصلاح طلبم به این دلیل است که این یک تفکر است نه حزب و معنای حزب یعنی حزب شناسنامه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با فعالیت احزاب منحل شده با اسم جدید موافقید یا خیر، گفت: هر حزبی که در واقع بیاید شناسنامه بگیرد از وزارت کشور و افرادش محدودیت و ممنوعیت قضایی برای فعالیت از سوی قوه قضاییه نداشته باشند می توانند در قالب حزب جدید فعالیت کنند.

مقیمی در پایان درباره برنامه‌اش برای خانه احزاب، نيز بیان داشت: پیگیر هستیم تا این کار سامان یابد و انجام شود.