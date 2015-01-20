مسائل زیست محیطی در سرمایه گذاری جزیره آشوراده لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پزشکپور، شامگاه دوشنبه، در جلسه کمیته فرهنگی شورای شهر گرگان، اظهار کرد: سازمان مردم نهاد «رفتگران طبیعت» در راه فرهنگ سازی مسائل محیط زیستی تلاش می کنند.

وی با بیان این که سازمان مردم نهاد رفتگران طبیعت در رأس سازمان های مردم نهاد از لحاظ فعال بودن قرار دارد، ادامه داد: باید قدردان زحمت های آن ها بود که می خواهند باوری را در جامعه فرهنگ سازی کنند.

پزشکپور با بیان اینکه باید فعالیت های این سازمان های مردم نهاد را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم، افزود: با فرهنگ سازی های انجام شده توسط چنین سازمان هایی می توان امیدوار بود اگر فرهنگ غلطی وجود دارد اصلاح شود.

وی گفت: رفتگران طبیعت یکی از سازمان های مردم نهاد فعال در استان گلستان است و به خوبی وظایفی را که به عهده گرفته با عشق و شور خودشان انجام می دهند.

پزشکپور با بیان اینکه این سازمان مردم نهاد معمولا روزهای جمعه فعالیت می کند، افزود: کار شما قابل ارج نهادن است چرا که از زمان زندگی خودتان برای نگه داشتن طبیعت کار می کنید.

وی با بیان اینکه قصد داریم در آب بندان توشن جاذبه گردشگری ایجاد کنیم، افزود: با این کار می توانیم در گرگان به جای شهر معبری، مقصد گردشگری ایجاد کنیم تا مسافران حداقل ۲۴ ساعت در گرگان حضور داشته باشند و ماندگاری مسافر را زیاد کنیم که به پویایی اقتصادی گلستان هم کمک قابل توجه می شود.

گلستان می تواند پایتخت طبیعت گردی ایران شود

پزشکپور گفت: گرگان می تواند به پایتخت طبیعت گردی و اکوتوریسم ایران شناسانده و تبدیل شود و میراث فرهنگی و گردشگری هم باید در این زمینه کمک کند.

وی ادامه داد: استان گلستان پتانسیل های بالایی دارد و باید بیشتر از این رشد و توسعه داشته باشد و یکی از جایگاه های رشد استان گلستان و شهر گرگان جزیره آشوراده است.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر گرگان افزود: ضمن رعایت مسائل زیست محیطی باید سرمایه گذاری در جزیره آشوراده لحاظ شود تا این تنها جزیره و مروارید دریای خزر مثل کیش مورد استقبال قرار گیرد.

وی ادامه داد: جاذبه های گردشگری بیشتری باید در آن انجام شود و ضمن حفظ زیبایی های طبیعت به سمتی برویم که دولت تشویق شود تا آشوراده را قطب گردشگری معرفی کند.

پزشکپور در خصوص تفکیک زباله شهرداری از مبدا افزود: شهرداری این کار را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از داخل خانه ها این کار انجام شود.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر گرگان افزود: تمهیداتی برای تفکیک زباله از مبدأ برای مغازه های تجاری و خدماتی در نظر گرفته می شود.

وی گفت: گروه رفتگران طبیعت همان طور که با قدرت در طبیعت وارد شده باید در همه مدارس کار آموزش را انجام دهد.