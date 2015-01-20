دشمن با تحریم ها به دنبال نابودی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عبدخدایی، شامگاه دوشنبه، در مراسم سالروز شهادت نواب صفوی در مسجد حجتیه گنبدکاووس گفت: در تمام علوم و دانش ها سه چیز نهفته است، جریان سازی، نظریه پردازی و متخصصین که تمام این موارد با هم متفاوت است.

وی افزود: انقلاب و آگاهی از آن علم است و نمی توان انکار کرد که در دنیا انقلابی به وجود نیامده است.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ما نیز علم بود زیرا در تمام دنیا هیچ انقلابی جز انقلاب اسلامی، انقلاب دینی نیست.

عبدخدایی گفت: انقلاب ما واقعا یک انقلاب بود زیرا همه مردم در این انقلاب سهم داشتند اما در انقلاب های دیگر دنیا تعدادی از مردم یک کشور انقلاب کردند.

وی با اشاره به سالروز شهادت نواب صفوی گفت: نواب صفوی جریان ساز انقلاب بود و به گفته مقام معظم رهبری انگیزه به وجود آمدن انقلاب را نواب صفوی ایجاد کرد.

همرزم شهید نواب صفوی ادامه داد: تداوم انقلاب به دلیل جریان سازی این شهید و نظریه پردازی امام راحل بود و ایشان می دانستند چطور انقلاب را هدایت کنند تا به پیروزی برسد.

دبیرکل فدائیان اسلام اضافه کرد: اگر ایران اسلامی را قبل و بعد از انقلاب مقایسه کنید می بینید که مردم ما به رفاه اقتصادی نسبی رسیدند و امروزه تمام امکانات برای زندگی مهیاست. در کشور ما ابراز عقیده آزاد است ولی خیانت و مملکت فروشی آزاد نیست.

وی گفت: امام راحل رهبری آگاه بود. وی می دانست باید چطور مردم را به سمت آزادی هدایت کند. امام (ره) شاگرد مکتب امام صادق (ع) بود و با انقلاب خود به اسلام، مسیحیت و یهودیت خدمت کرد.

وی ادامه داد : ایشان اصل خداشناسی و توحید را احیا کرد، امروزه گرچه علیه قرآن کریم مطالبی نوشته می شود ولی کسی یا کشوری علیه خداشناسی صحبت نمی کند.

عبدخدایی گفت: تحریم های استعمار از بدو انقلاب تاکنون به خاطر از بین رفتن انقلاب اسلامی ایران است ولی ملت ایران به همراه رهبر آگاه خود ایستاده اند و یک وجب از خاک خود را به استعمار ندادند.

وی اظهار کرد: آنان درصددند که ما اقتصاد وابسته داشته باشیم ولی رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را برای بهتر شکوفا شدن اقتصادمان پیشنهاد دادند.