مهارت آموختگان فنی و حرفه ای در البرز به سرعت جذب بازار کار می شوند

حسن عزیزی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: به رغم اینکه درباره بحران بیکاری اظهارنظرهای مختلفی می شود و تقریبا همه افراد معتقدند اوضاع و شرایط کار نامطلوب است اما وضعیت در فنی و حرفه ای خلاف این است.

وی با بیان اینکه ما از منظر بحران به بیکاری نگاه نمی کنیم، گفت: به جرات می توانیم بگوییم بسیاری از مهارت آموختگان آموزش های فنی و حرفه ای به سرعت در مشاغل مختلف جذب بازار کار می شوند.

عزیزی تصریح کرد: تقریبا هفته ای نیست که در پایگاه خبری اداره کل فنی و حرفه ای استان برای جذب مهارت آموختگان، از طرف کارگاه ها و کارخانه ها درخواست نیروی کار در تخصص های مختلف از جمله جوشکار، برشکار، مونتاژ کار و... نداشته باشیم.

عضو کارگروه اشتغال استان البرز با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی متعدد در مراکز فنی و حرفه ای استان اظهار داشت: این یک فرصتی طلایی برای جویندگان کار است و علاقه مندان و جویندگان کار با گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت نیز موفق خواهند شد برای خود شغل مناسبی دست و پا کنند.

مدیرکل فنی و حرفه ای البرز یادآور شد: همچنین بخشی تحت عنوان مشاوره مجازی در پورتال سازمان فنی و حرفه ای کشور راه اندازی شده که متقاضیان می توانند اطلاعات مورد نیاز خود و راهنمایی های لازم را در این قسمت دریافت کنند.