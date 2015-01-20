به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته سید حسین نقوی حسینی در حاشیه حضور استاندار تهران در قرچک در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدام هتاکانه نشریه فرانسوی نسبت به ساحت نبی مکرم اسلام اظهار داشت: متأسفانه فرانسه به مهد پرورش تروریسم بدل شده است به طوری که تعداد زیادی از این کشور برای کمک به گروه تروریستی داعش اعزام شدند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در جریان سفر چند ماه گذشته به فرانسه از مسئولان مجلس این کشور سوال کردیم که با توجه به اینکه تعداد زیادی از شهروندان فرانسوی برای کمک به داعش از این کشور خارج شده اند آیا اجازه بازگشت به کشور را دارند و در صورت بازگشت می توانند به راحتی زندگی خود را ادامه داده و مشکلی ایجاد نمی شود که مقامات فرانسوی پاسخ روشنی را ندادند.

وی ادامه داد: امروز بیش از هزار فرانسوی به داعش پیوسته اند و چه اتفاقی رخ داده که این کشور بدل به یک کشور تروریست پرور شده است و این موضوع به شدت جوامع غربی را تهدید می کند.

نقوی حسینی اضافه کرد: اقدام هتاکانه نشریه شارلی ابدو در توهین به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام یک اقدام ضد حقوق بشری است که انتظار می رود سازمان ملل و مجامع حقوق بشری نسبت به آن موضع گیری کنند.

این مسئول عنوان کرد: هتاکی به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام یک توطئه اسراییلی است تا میان ادیان الهی تفرقه ایجاد کند به همین خاطر می بینیم که ملت های آزادی خواه جهان این اقدام را به شدت محکوم کردند.