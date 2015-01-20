مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد: در حمله اخیر در منطقه جولان، توافق امضا شده میان اسرائیل و سوریه در سال 1974 نقض شده است.
- محافل سیاسی در یمن از توافق قریب الوقوع میان جنبش انصارالله و رئیس جمهور یمن درباره آزادی رئیس دفتر ریاست جمهوری و اصلاح پیش نویس قانون اساسی خبر می دهند.
- «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق از روسیه خواست به این کشور در مبارزه علیه داعش کمک کند.
- یدیعوت آحارونوت از برقراری حالت آماده باش کامل در مرزهای اسرائیل با سوریه و لبنان خبر داد.
- وزارت دفاع کانادا با صدور بیانیه ای از درگیری میان نیروهای مسلح این کشور با نیروهای داعش در خاک عراق خبر داد.
- شب گذشته انفجار یک بمب صوتی در صیدا در جنوب لبنان، آرامش ساکنان این منطقه را بر هم زد.
- اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب توافق همکاری مشترک به امضا رساندند.
- گروه تروریستی انصار بیت المقدس با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجار خط لوله انتقال گاز از مصر به اردن را پذیرفت.
- منابع امنیتی در لیبی از درگیری گروههای مسلح در نزدیکی بندر «السدره» بزرگترین بندر نفتی لیبی خبر می دهند.
- نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در بلندیهای جولان اعلام کردند در زمان حمله اخیر ارتش اسرائیل به گشتی حزب الله در منطقه القنیطره، چندین فروند پهپاد در آسمان این منطقه مشاهده کرده اند.
- «صائب عریقات» مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: اقدامات خشونت آمیز اسرائیل باعث عقب نشینی فلسطینی ها نمی شود.
نظر شما