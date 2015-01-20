کمیته جذب و تسهیل سرمایه گذاری در ورامین تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تشکیل کمیته جذب و سرمایه گذاری با توجه به پتانسیل و ظرفیتهای ویژه شهرستان ورامین از خواسته های مهم مردم، فعالان اقتصادی و جمعی از مسئولان شهری بود که بالاخره پس از رایزنی های متعدد در سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی به نتیجه رسید.

یکماه پیش حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه ورامین با انتقاد از برخی بی توجهی ها نسبت به جذب سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی ورامین اظهار داشت: با گذشت 9 ماه از سال از مدیریت جهادی خبری نیست و با وجود اینکه ورامین قطب دامپروری و کشاورزی در استان بوده اما به جایگاه حقیقی اش نرسیده و مدیریت جهادی می‌تواند ثمرات با برکتی برای زحمات مردم به همراه داشته باشد،

وی افزود: در جلسات برنامه‌ریزی‌ها عرض کردم که کمیته‌های ویژه جهت جذب سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل و با رانت‌خواری‌ها برخورد و زمینه جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود تا شهر و منطقه از این وضعیت بیرون بیاید.

امام جمعه موقت ورامین تأکید کرد که امروز برخی سرمایه‌گذاران به همین خاطر زمین‌گیر شده‌اند و این وظیفه خاص مدیران است و در صورت توجه مسئولان به این موضوع، کشور از وابستگی به غرب و استکبار خارج خواهد شد.

همچنین در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین نیز بر این نکته تأکید شد که با توجه بر اینکه بیکاری یکی از عوامل فساد در جامعه است، کمیته جذب و تسهیل سرمایه گذاری توسط دستگاه اجرایی پیگری و تشکیل شود و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه صورت پذیرد.

سید رضا طباطبایی معاون فرماندار ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کمیته جذب و تسهیل سرمایه گذاری در ورامین اظهار داشت: کمیته تسهیل و جذب سرمایه گذاری از جمله نیازهای اساسی برای به کارگیری ظرفیت های فعالان اقتصادی در بخش های مختلف برای رونق کشاورزی و اقتصادی ورامین بود.

وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته و به مناسبت دهه مبارک فجر، کمیته تسهیل و جذب سرمایه گذاری در فرمانداری تشکیل است و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می توانند در این زمینه مورد حمایت این کمیته قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در سالی که مقام معظم رهبری بارها بر روی موضوع اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان و تولید داخلی تأکید فرمودند، تشکیل این کمیته می تواند زمینه استفاده از ظرفیت ها و امکانات ویژه و موجود در شهرستان ورامین را فراهم آورد.