به گزارش خبرنگار مهر، مشهد مقدس به برکت وجود هشتمین قبله آمال عاشقان ولایت در تمام طول سال پذیرای مسافرانی است که به شوق زیارت، رنج سفر را به جان می خرند و به شهر شهادت می ایند.

براساس آمار همه ساله بالغ بر ۲۵ میلیون نفر وارد مشهد مقدس می شوند و ۳۰ درصد این سفرها از طریق پایانه مسافربری انجام می شود و نگاهی به آمارها حکایت از آن دارد که ۷ میلیون و ۶۶۲ هزار نفر از مسافران و زائران ورودی مشهد از طریق پایانه مسافربری خدمات دریافت کرده اند اما برخی کمبودها و نقایص موجود در این پایانه، موجب نارضایتی و سرگردانی مسافران شده است.

یکی از نگرانی های زائران و مسافران تهیه بلیت رفت وبرگشت و نابسامانی های موجود در پایانه مسافربری کلان شهر مشهد است. اگرچه مشهد پایتخت معنوی ایران نام گرفته است و به ادعای مسئولان شهرداری بزرگ ترین پایانه مسافربری خاورمیانه را در خود جای داده است اما همین پایانه هم روزهایی در برابر خیل کثیر زائران و مسافران کم می آورد و زائران و مسافران خسته می مانند و تلخ کامی در آخرین لحظات حضور در شهر مقدس مشهد.

وجود جارچیان ودلالان بلیط یکی از مشکلات اصلی پایانه ها است که علاوه بر ایجاد مشكل برای مسافران باعث ایجاد فضایی نامناسب و ملتهب در نگاه هر مسافر و بازدید کننده‌ای می‌شود و از سویی دیگر تعاونی های مختلف حاضر در ترمینال نیز در این ایام به دلیل ضعف نظارت، هر کدام به شیوه خود اقدام به فروش بلیط به مسافران می کنند و با این شرایط آتش بازار سیاه بلیط را که به دلیل ضعف در نظارت تشکیل شده فروزان تر می‌کنند.

سد معبر از نوع جارچی

یک زائر تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر از فاصله زیاد بین محل پیاده شدن از اتوبوس های درون شهری وجایگاه اتوبوس های مسافربری گلایه کرد و گفت: با کلی وسایل و همراه با بچه ها باید مسیری ۵۰۰ متری را طی کرد تا به محل سوار شدن برسید.

عباسی با اعلام اینکه چه خوب بود سرویس ها با درب سالن اصلی پایانه می آمدند، ادامه داد: در این مسیر دلالان وافرادی که برای اتوبوس ها ویا شرکت های تعاونی کار می کنند مرتبا جلوی آدم را می گیرند و مقصد آدم را سوال می کنند که این اصلا خوشایند مسافران نیست.

وی افزود: تعدادی هم با صدای بلند داد مقاصدی مثل تهران و زاهدان را صدا میزنند که باعث آزار مسافر و زائر می شود و به نظر من وجهه خوبی برای این شهر ندارد.

یک زائر اهوازی نیز در گفتگو با مهر گفت: سال گذشته به همراه خانواده به مشهد آمدیم و به دلیل اینکه از قبل بلیط تهیه نکرده بودیم برای برگشت با مشکل مواجه شدیم ولی امسال بلیط رفت و برگشت گرفته ایم و امیدوارم دیگر سرگردان نشویم.

عظیمی از کمبود نیروهای انتظامی در پایانه انتقاد کرد واظهار کرد: در مکانی به این شلوغی باید نیروهای انتظامی به صورت دایمی حضور داشته باشند که زمینه ایجاد ناامنی کمتر شود و از برخی سوجویی ها و مشکلاتی که ممکن است برای مسافران بوجود آید جلوگیری شود.

دلالی بخشی از میدان رقابت

معاونت حمل ونقل اداره کل حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دلالی به دلیل سودآوری زیاد بخش مهمی از اقتصاد ما را گرفته است.

جعفر شهامت با اشاره به اهمیت برخورد با دلالی گفت: از دو جنبه می توان به این موضوع نگریست، اول از جنبه مدیریتی و دوم از جنبه حقوقی.

وی افزود: از جنبه قانونی طبق قانون تجارت باید دلالان دفتر مشخص داشته واز طرف مورد دلالی وکالت داشته باشند و به منظور رسیدگی به مسایل مالی و فعالیت های آنها کلیه امور آنها مشخص وثبت شده باشد.

معاونت حمل ونقل اداره کل حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی ادامه داد: ایمنی، دسترسی آسان و راحت به خدمات، آسایش و حق انتخاب مهمترین حقوق یک مسافر است که باید لحاظ شود.

شهامت تصریح کرد: از دیدگاه مدیریتی پدیده دلالی به خاطر وجود رقابت در بخش تعاونی های مسافربری، برای فروش بلیط بوجود می آید.

وی اظهار کرد: قانون سال ۱۳۵۹ احداث پایانه ها و الزام شرکت های برای حضور در کنار هم در یک فضا باعث بوجود امدن رقابت ناسالم به منظور جذب مسافران به هرقیمتی شده است.

معاونت حمل ونقل اداره کل حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی عنوان کرد: به رغم به وجود آمدن پدیده دلالی به دلیل رقابت بر سر مشتری گاها با کاهش قیمت در ایام کم مسافر امنیت مسافران نیز به خطر می افتد.

برخورد با دلالان وظیفه نیروی انتظامی است

وی باتاکید براینکه به برخورد با دلالان نیازمند افزایش نظارت و همکاری تمام سازمان ها است بیان کرد: در خصوص مزاحمت باید نیروهای انتظامی مستقر در ترمینال اقدام نموده وطبق قانون با خاطیان برخورد کنند.

شهامت با اشاره به اینکه مسافران باید در حداقل زمان وهزینه بلیط خود را تهیه کنند اعلام کرد: با توجه به ساختار پایانه ها مشکلاتی برای مسافران بوجود می آید که باید با بازنگری در آنها، به حل این معضلات اقدام کرد.

معاونت حمل ونقل اداره کل حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی خاطر نشان کرد: البته بخشی از کار نیز به عهده مردم است که با خرید بلیط در ایام خلوتی به خاطرچند هزار تومان ارزانتر بودن این امر را تقویت می کنند.

شهامت با بیان اینکه به حل بلند مدت موضوع توجه شده است ادامه داد: راه حل منطقی این است که از آسیب جلوگیری کنیم وبا فروش بلیط به صورت اینترنتی ویا در قالب دفاتر سطح شهر از این پدیده جلوگیری کنیم.

وی افزود: می توان برای حل این مشکل با ایجاد پایانه های خصوصی رقابت ناسالم را حذف کنیم که این امر نیز حمایت شهرداری را می طلبد.

وی با اعلام اینکه حل این معضل موضوعی چند جانبه است گفت: حرکت به سمت راه حل آغاز شده است ولی کند است و در این راستا به منظور دفاع از حقوق صنفی باید مالکین ناوگان، رانندگان و تعاونی ها از هم تفکیک شوند.

وی تصریح کرد: باید در قانون بازنگری های صورت گیرد و مطابق با نیازهای روز و مشکلات مردم بروز رسانی شود تا بتوان به خوبی با این گونه معضلات برخورد های قانونی داشت.

فرهنگ سازی راهکار حل معضل جارچیان

مدیرسازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد نیز با تاکید بر لزوم برخورد با جارچیان گفت: با توجه به رقابت بین شرکت های تعاونی در فروش بلیط و جذب مسافر متاسفانه شاهد حضور این دلالان در محیط پایانه هستیم.

سید مهدی علوی مقدم ادامه داد :برای برخورد با این افراد از نیروی انتظامی درخواست شده که نیروهای خود را در فضای ورودی تا سالن اصلی مستقر کنند ولی در زمان شلوغی با توجه به ازدحام مسافران گاها شناسایی این افراد مشکل است.

وی تصریح کرد: حذف فضای ورودی پایانه حدفاصل خیابان امام رضا(ع) تا ورودی سالن انتظار از جمله اقدامات اجرایی است که به منظور جلوگیری از حضور جارچیان ودلالان در دستور کارقرار گرفته است.

مدیرسازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد افزود: مطالعات طرح انجام شده ونقشه های اجرایی نیز تهیه شده است و به زودی مراحل اجرایی وعملیاتی کار نیز آغاز می شود.

وی تاکید کرد: سازمان پایانه ها به منظور افزایش امنیت مسافران اقدام به ساخت کلانتری در محیط پایانه کرده تا نیروهای انتظامی تمام وقت در این محیط حضور داشته باشند و در این ایام نیز به منظور افزایش امنیت مسافران و برخورد با اینگونه افراد با هماهنگی های انجام شده و با هزینه سازمان از نیروهای انتظامی خواسته شده در ساعات غیر کاری در پایانه حضورداشته باشند.

علوی مقدم بیان کرد: اینگونه اقدامات صرفا می تواند بخشی از این مشکل را حل کند و برای حل اساسی موضوع باید با فرهنگ سازی برای مردم و شرکت ها ریشه این معضل را خشکاند.

معاون فنی واجرایی سازمان پایانه های شهرداری مشهد نیز بیان کرد: پدیده دلالی در پایانه های مسافربری ناشی از رقابت ناسالم میان شرکت های تعاونی وکسب درآمد به روش های غیر مجاز است.

سید امیر حسینی با بیان اینکه برای حذف اصولی مشکل باید فرایند ها اصلاح شود افزود: کمیسیون های ماده ۱۱ و۱۲ به منظور رسیدگی به تخلفات رانندگان وشرکت های تعاونی می باشد ولی بحث برخورد با دلالی در اولویت کاری این کمیته ها قرار ندارد.

بحث دلالان به دادستانی نیز ارجاع و نیروی انتظامی موظف به برخورد با این افراد شده است وی تصریح کرد: در صورت مشاهده تخلف وفروش بلیط در قالب دلالی این کمیسیون ها می توانند با شرکت یا راننده متخلف برخورد کرده و زمینه دلالی را از بین ببرند.

معاون فنی واجرایی سازمان پایانه های شهرداری مشهد درخصوص راهکارهای حذف دلالی بلیط اذعان کرد: پلیس راهور نیز می تواند در صورت مشاهده افرادی که بدون تهیه بلیط در قالب های مجاز و از طریق دلالان سوار اتوبوس شده اند با راننده برخورد نماید تا خود راننده ها با دلالان همکاری نکنند.

حسینی با اشاره به اینکه ضرر اصلی در دلالی بلیط متوجه شرکت های تعاونی است ادامه داد: راهکار دیگر این است که در خروجی سالن ها به سمت جایگاه های سواره افرادی برای کنترل بلیط توسط تعاونی ها مستقر شوند تا دلالان نتوانند مسافران را بدون تهیه بلیط از طریق شرکت ها سوار اتوبوس ها کنند.

مدیریت دوگانه در ترمینال

رییس بخش مسافر اداره کل پایانه های خراسان رضوی نیز در خصوص دلالی بلیط در پایانه امام رضا گفت: در کلانشهرهایی مثل مشهد که سطح سرویس دهی و تقاضای سفر بالاست بحث دلالی به وجود می آید و میزان آن نیز در مقاطع مختلف و در ایام شلوغی وخلوتی متفاوت است.

ابوالفضل گنجی ادامه داد: طبق قانون باید چارچوبی تعریف شود و شرکت های تعاونی موظف به رعایت آن باشند تا زمینه ارایه خدمات و استفاده از امکانات برای مسافران به بهترین وجه فراهم شود.

وی با اعلام اینکه مدیریت برنامه ها در ترمینال بر عهده دو نهاد مختلف است بیان کرد: ارایه خدمات اعم از محیط وشرایط بر عهده شهرداری وایجاد زمینه هایی برای جلوگیری از افراد مزاحم و مباحثی نظیر دلالی بر عهده سازمان پایانه ها است که الیته برخورد با این افراد جزء وظایف نیروی انتظامی است.

رییس بخش مسافر اداره کل پایانه های خراسان رضوی از تشکلی کارگروهی به منظور برخورد با دلالان وجارچیان خبر داد و افزود : کارگروه متشکل از شهرداری، اداره کل حمل ونقل و پیانه ها، کلانتری ترمینال ونماینده های انجمن های شرکت های تاعونای وانجمن متصدیان ورانندگان می باشد.

گنجی با اعلام اینکه این موضوع نیازمند کار جمعی است، تصریح کرد : بحث دلالان به دادستانی نیز ارجاع شده و نیروی انتظامی موظف شده که با این افراد برخورد نماید.

وی بااشاره به اینکه دلالی وجاهت قانونی ندارد تاکید کرد : باید این مقوله از سطح پایانه های به صورت کامل حذف شود و رسیدن به این هدف نیازمند همکاری همه دستگاه های مرتبط با حل ونقل مسافراست.

نیاز به تغیر ساختار فیزیکی

رییس بخش مسافر اداره کل پایانه های خراسان رضوی اظهار کرد: بخش مهمی از این مشکل به ساختار فیزیکی پایانه مربوط می شود و وجود فضای بین سالن اصلی پایانه و درب ورودی پایانه در خیابان امام رضا(ع) زمینه حضور و فعالیت این افراد را فراهم می کند.

گنجی ادامه داد: به همین منظور طی جلساتی که باشهرداری برگزار شده است تصمیم بر این شد که به عنوان بهترین راهکار، ساختار فیزیکی پایانه اصلاح شود.

وی با اعلام اینکه طرح مورد نظر پس از طی مراحل کارشناسی آماده شده و در دست اجرا است تاکید کرد : با اجرای این طرح اولا مزاحمت های ناشی از فعالیت دلالان وجارچیان حذف می شود و ثانیا با کوتاه شدن مسیر به میزان ۷۰۰ تا ۸۰۰ متر خدمتی به زایرین شده وشرایط برای آنها نیز بهتر می شود.

....................

گزارش : علی رنگ آمیز طوسی