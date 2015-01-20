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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

محمدی:

۸۰۰ هکتار از تاکستانهای ابهر دچار آفت موشدند

۸۰۰ هکتار از تاکستانهای ابهر دچار آفت موشدند

زنجان- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابهر با بیان اینکه در شهرستان ابهر ۸۰۰ هکتار تاکستان وجود دارد، گفت: از این میزان ۵۰۰ هکتار از تاکستانهادچار آفت زنجره مو شدند که ۸ میلیارد تومان خسارت وارد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به آفت زنجره مو افزود: آفت زنجره از جمله آفات درختان انگور است که در تاکستان‌های ابهر و خرمدره دیده می‌شود.

وی اظهار داشت: این آفت در باغات انگور ابهر و خرمدره خسارت زیادی را به کشاورزان وارد کرده است.

مدیر جهاد  کشاورزی شهرستان ابهر گفت: استفاده از یخ آب زمستانه روش بسیار مهم در مقابله با آفت زنجره مو است و روش کار بیل زدن و شخم زدن پای درختان در پاییز و زمستان با هدف نفوذ آب به خاک است که این روش یخ آب زمستانه نام دارد.

محمدی تاکید کرد: از آفت زنجره مود هزار و ۵۰۰ گونه در دنیا وجود دارد و در مناطق مو کاری شده دیده می شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۴۰۰ هکتار از تاکستانهای خرمدره هم دچار آفت مو زدگی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابهر افزود: متاسفانه این آفت در سالهای اخیر خسارت فراوانی را به باغات انگور شهرستانهای ابهر و خرمدره وارد کرده و با نفوذ به عمق خاک ریشه مو را خورده و به باغستانها خسارت وارد کرده است.

محمدی یاد آورشد: جهاد کشاورزی در راستای جلوگیری از آفت زدگی باغستانها مقابله لازم را در دستور کاریی خود دارد.

کد مطلب 2469677

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