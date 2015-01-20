تشریح جزئیات بسته های تشویقی ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی اعلام کرد: این برنامه با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبتهای سلامت در سطح 2 و 3، جذب و ماندگاری پزشکان در این مناطق تدوین شده و با اجرای آن از طریق پرداختهای تشویقی در مناطق کمتر توسعه یافته، زمینه تمام وقتی پزشکان و در نهایت کاهش پرداخت از جیب مردم، فراهم میشود.
وی ادامه داد: طی برنامه ریزی های به عمل آمده بسته های تشویقی و حمایت های همه جانبه جهت جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته کشور پیرامون ارتقای عدالت در دسترسي و بهرهمندی مردم به خدمات سلامت در مناطق محروم به عمل آمده است.
معاون درمان وزارت بهداشت، افزود: ساماندهي مناسب نظام ارجاع در سطح تخصصی و فوق تخصصی مناطق کمتر توسعه یافته، حذف پرداختهای غیررسمی در این مناطق، اجرای صحیح نظام سطح بندی در بخش نیروی انسانی و خدمات سرپایی و بستری از دستاوردهای اجرای این برنامه در 7 ماه گذشته است.
به گفته وی، تمامی پزشكان متخصص، فلوشيپ يا فوقتخصص و پزشكان عمومي شاغل در بيمارستانها و اورژانسهای پیشبیمارستانی كه به صورت تماموقت جغرافيايي (اعم از تمام وقت هيات علمي و تمام وقت درماني)، در مناطق كمتر توسعه يافته كشور مشغول به خدمت هستند، مشمول این طرح می شوند.
رئیس دبیرخانه اجرایی ستاد کشوری تحول نظام سلامت، اعلام کرد: در مدت 7 ماه از اجرای طرح تحول نظام سلامت در سطح بیمارستان های دانشگاهی و دولتی، 43 هزار و 350 پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص در 293 شهر محروم کشور مشمول این برنامه قرار گرفته اند که انتظار می رود تا پایان سال به 5000 پزشک متخصص برسد.
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