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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۹:۰۸

تشریح جزئیات بسته های تشویقی ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

تشریح جزئیات بسته های تشویقی ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

رئیس دبیرخانه اجرایی ستاد کشوری تحول نظام سلامت، تاکید کرد: برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم به منظور ارتقای كيفيت خدمات سلامت در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، در حال اجراست.

 به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی اعلام کرد: این برنامه با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبت‌های سلامت در سطح 2 و 3، جذب و ماندگاری پزشکان در این مناطق تدوین شده و با اجرای آن از طریق پرداخت‌های تشویقی در مناطق کمتر توسعه یافته، زمینه‌‌ تمام‌ وقتی پزشکان و در نهایت کاهش پرداخت از جیب مردم، فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: طی برنامه ریزی های به عمل آمده بسته های تشویقی و حمایت های همه جانبه جهت جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته کشور پیرامون ارتقای عدالت در دسترسي و بهره‌مندی مردم به خدمات سلامت در مناطق محروم به عمل آمده است.

معاون درمان وزارت بهداشت، افزود: ساماندهي مناسب نظام ارجاع در سطح تخصصی و فوق تخصصی مناطق کمتر توسعه یافته، حذف پرداخت‌های غیررسمی در این مناطق، اجرای صحیح نظام سطح بندی در بخش نیروی انسانی و خدمات سرپایی و بستری از دستاوردهای اجرای این برنامه در 7 ماه گذشته است.

به گفته وی، تمامی پزشكان متخصص، فلوشيپ يا فوق‌تخصص و پزشكان عمومي شاغل در بيمارستان‌ها و اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی كه به صورت تمام‌وقت جغرافيايي (اعم از تمام وقت هيات علمي و تمام وقت درماني)، در مناطق كمتر توسعه يافته كشور مشغول به خدمت هستند، مشمول این طرح می شوند.

رئیس دبیرخانه اجرایی ستاد کشوری تحول نظام سلامت، اعلام کرد: در مدت 7 ماه از اجرای طرح تحول نظام سلامت در سطح بیمارستان های دانشگاهی و دولتی، 43 هزار و 350 پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص در 293 شهر محروم کشور مشمول این برنامه قرار گرفته اند که انتظار می رود تا پایان سال به 5000 پزشک متخصص برسد.
 

کد مطلب 2469688
حبیب احسنی پور

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