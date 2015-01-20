به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در جلسه درس تفسیر سورهٴ زمر بیان داشت: پیغمبر هر عصری با تکتک مردم تماس نداشته است بلکه یا خود افراد به محضر ایشان میرسیدند و یا علما و شاگردان آن بزرگواران در مراکز مذهبی به مردم، برنامههای الهی را ابلاغ میکردند، لذا در قرآن آمده است «لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ» برخی بروند و مطالب فقهی و حکمی را یاد بگیرند و به مردم برسانند.
وی بیان داشت: فرشتهها از فرد جهنمی سؤال میکنند و میگویند «أَلَمْ یأْتِکُمْ نَذِیرٌ» آیا انذار کنندهای برای شما نیامده، آیا قانون بدست شما نرسید؟ مگر انبیاء و اولیاء و روحانیون به شما نگفتند؟ که دوزخیان جواب میدهند «قَالُوا بَلَی» بنابراین قیامت روز جزا یا روز دین است.
وی با بیان اینکه همه افراد دنیا، برزخ و قیامت دارند، اظهار داشت: از قرآن کریم بیش از دو نفخ صور برداشت نمیشود؛ یکی اینکه همه زنده میشوند و دیگر اینکه تمام انسانها احضار میشوند و لکن آنهایی که در دنیا هستند به واسطهٴ صیحه و ضجّه از دنیا رخت برمیبندند. بنابراین همهٴ افراد دنیا، برزخ و قیامت را دارند و لکن مقدار اینها کم و زیاد دارد.
وی در ادامه بیان داشت: هر روز قیامت ۵۰ هزار سال دنیاست. وقتی در خانهٴ زید بن ارقم جلسهٴ تفسیری برقرار بود که خود حضرت رسول(ص) هم حضور داشت شخصی از طولانی بودن روزهای قیامت سؤال کرد که حضرت در پاسخ فرمودند (والذی نفسی بیده) قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست برای مؤمن قیامت به اندازهٴ یک نماز است.
آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه وارثان بهشت کسانی هست که در دنیا، حباً لله کار کنند، اظهار داشت: زُمر جمع زُمره و به معنای فوج ملحوق به فوج دیگر است یعنی گروه گروه افراد وارد دوزخ میشوند و در حین ورود همدیگر را مورد لعن قرار داده و به یکدیگر بدگویی میکنند و لکن بهشتیها وقتی وارد میشوند میگویند حمد و سپاس خدایی که به وعدهاش در مورد ما راست گفت. البته کسانی که خدا را عبادت کردهاند ولی خوفاً من النار و یا کسانی که شوقاً الی الجنة اینها جزا میبینند ولی آنها که حباً لله کار می کردند اینها چون عبادت را فقط برای قرب الهی انجام دادند خلیفة الله میشوند و بهشت به اینها ارث میرسد.
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