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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۹:۲۵

گسترش تدابیر ضد تروریستی اسلام آباد و ادامه درگیریها با طالبان

گسترش تدابیر ضد تروریستی اسلام آباد و ادامه درگیریها با طالبان

منابع امنیتی در پاکستان از کشته شدن 10 نفر در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی با شبه‌ نظامیان در منطقه قبیله نشین باجور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، منابع امنیتی در پاکستان اعلام کردند که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی با شبه‌ نظامیان در منطقه قبیله نشین باجور 10 نفر از جمله سه سرباز و هفت عضو طالبان کشته شدند.

منابع امنیتی در پاکستان همچنین با اشاره به حمله نیروهای دولتی به شبه نظامیان پس از عملیات اعضای طالبان در منطقه سالارزی در مرز با افغانستان از کشته شدن هفت شبه نظامی و سه سرباز و زخمی شدن دو نیروی امنیتی خبر دادند.

افزایش درگیریها در پاکستان در پی گسترش تدابیر ضد تروریستی دولت اسلام آباد و همچنین اعدام تروریست ها پس از حمله به مدرسه ای نظامی در پیشاور و کشته شدن دهها کودک است.

کد مطلب 2469707

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