قزوین در برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای اول شد

عین الله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال تحصیلی جاری۹۴-۹۳ المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با هدف تربیت نسلی شاداب و با نشاط در مدارس استان به مرحله اجرا درآمد، لذا آموزش و پرورش استان از تمام ظرفیت های خود در این زمینه استفاده برد.

وی افزود: در ارزیابی وزارت آموزش و پرورش از عملکرد استان ها در زمینه بازدید از روند اجرایی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای تا پایان آذرماه ستا جاری، استان قزوین در این زمینه موفق به کسب رتبه نخست شده است که در مجموع بالغ بر یک هزارو ۳۴۲ امیتاز کسب کرده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان خاطر نشان کرد: این اداره کل در زمینه برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی مرتبط با المپیاد ورزشی درون مدرسه ای تا پایان آذرماه ۹۳ نیز رتبه چهارم کشور را کسب کرده است و توانسته است بالغ بر دو هزارو ۵۳۳ امتیاز دریافت نماید.

صادقی تصریح کرد: یکی از برنامه های اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین توسعه فعالیت های تربیت بدنی و پرورشی است که تحقق آن در المپیاد درون مدرسه ای متجلی خواهد شد.

وی اضافه کرد: معاونت تربیت بدنی و سلامت در این راستا در نظر دارد از مدارس به عنوان اصلی ترین و تاثیر گذارترین کانون حضور دانش آموزان و با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود مدارس در حرکتی عظیم و با حضور و مشارکت مدیران، معلمان، دانش آموزان و اولیاء، اقدام به برگزاری المپیاد درون مدرسه ای در طول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ کند.

معاون تربیت بدنی و سلامت تأکید کرد: انتظار می رود بـا بـرگـزاری المپیـاد درون مـدرسـه ای انس دانش آموزان به محیط های آموزشی بیشتر شود، شادی و نشاط در محیط های دانش آموزی فراهم شود و توجه به ورزش های همگانی، مشارکت جویی و نهضت داوطلبی و تقویت هویت ملی در اجرای این طرح نیز محیا شود.