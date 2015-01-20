مراسم تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشیع پیکر مرحوم عباس کی‌منش مشهور به مشفق کاشانی دقایقی قبل از مقابل تالار وحدت آغاز شد.

چهره هایی چون غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سید عباس صالحی معاون فرهنگی ارشاد، علی مرادخانی معاون هنری ارشاد، محسن مومنی رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی،حمید سبزواری، سعید بیابانکی، علیرضا قزوه، مصطفی محدثی خراسانی، حجت الاسلام محمدرضا زائری، محمد علی بهمنی، اسماعیل امینی، بهرام حصیری، سهیل محمودی، بیوک ملکی، سید علی موسوی گرمارودی، حسین اسرافیلی، ناصر فیض، سید محمود دعایی، عبدالجبار کاکایی، یاور همدانی، احمد مسجدجامعی، عبدالحسین مختاباد، سید احمد نادمی، ساعد باقری، محمد گلریز، سید اکبر میرجعفری، فاطمه راکعی و محمد علی ابطحی نیز حضور داشتند.