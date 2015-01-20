به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری يادواره شهدای سادات فارس، حجت‌الاسلام سيدمحی الدين طاهری با اشاره به حضور سادات در جنگ‌های مختلف در طول تاريخ اسلام عنوان كرد: پیشاهنگ جهاد و مبارزه با دشمنان خدا و شجاعت و مبارزه حضرت امیرالمؤمنین(ع) و پیامبر اکرم(ص) هستند.

دبير اجرايی جامعه روحانيت شيراز ادامه داد: اگر دقت كنيم مشاهده خواهيم كرد در میدان‌های جنگ، یکی از سادات که متصل به ائمه اطهار(ع) است به عنوان پیشتاز جهاد و نماد تمام مبارزه‌ها بودند.

وی با اشاره به وظیفه سنگین این استان در قبال خاندان پیامبر(ص) گفت: استان فارس که از سوی مقام معظم رهبری سومین حرم اهل بیت(ع) نامیده شد از ابتدا پذیرای خاندان رسول الله(ص) بوده است.

حجت‌الاسلام طاهری افزود: استان فارس با نشانه 1400 بقعه مبارکه از فرزندان رسول الله(ص) خود را مرتبط با این خاندان می‌داند زیرا غالباً در هیچ جای کشور این تعداد بقعه در یک استان وجود ندارد.

رئيس هيئت امنای آستان سيدعلاءالدين حسين(ع) به پیشتاز بودن استان فارس اشاره کرد و گفت: استان فارس جایگاه سومین حرم اهل بیت(ع) را دارد که نفس این کار باید برای ما مهمتر باشد و استان فارس در آینده نسبت به آنچه مربوط به خاندان پیامبر(ص) پیشتاز باشد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز اظهار كرد: سادات از جایگاه والای برخوردارند و به خاطر اتصال با پیامبر اکرم(ص) همیشه در تاریخ مورد احترام بودند.

حجت‌الاسلام طاهری در ادامه با تأكيد بر لزوم توجه به اهميت برگزاري يادواره‌های شهدا گفت: طبق آمار کنگره سرداران و 14600 شهید استان فارس آمار تخلفاتی که از سوی مسئولان امنیتی، انتظامی و نظامی ارائه شده نسبت به قبل و بعد از برگزاری یادواره‌ها تفاوت بسیاری داشته است.

وی ادامه داد: با برگزاری یادواره‌ها عطر شهدا در جامعه پیچیده و خون آنان در رگ‌ها جریان می‌یابد که باعث می‌شود خودخواهی‌ها و دلبستگی به دنیا در جامعه کمتر شود.

حجت‌الاسلام طاهری برگزاری یادواره شهدا را عطرافشانی جامعه از خون آنان دانست و گفت: برگزاری یادواره هزینه نیست بلکه سود است همانگونه که برای اهل بیت(ع) خرج می‌کنیم و سود آن را می‌بینیم.

رئيس هيئت امناي آستان مقدس سيدعلاءالدين حسين(ع) شيراز خاطرنشان کرد: ما توانسته‌ایم همراه با زنده نگه داشتن خون شهدا، عطر آنان را در سطح جامعه داشته باشیم.

وي به تبيين آثار فاصله‌گیری از شهدا پرداخت و افزود: هر چه از شهدا فاصله بگیرم عطر شهدا کمتر می‌شود لذا مفاسد اجتماعی، اقتصادی، اداری، بی بندوباری، گناه و رانت خواری در جامعه رواج پیدا می‌کند و در نتیجه تخلفات بیشتری را شاهد هستیم.