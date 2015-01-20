کارگردان «سلما» از گوگل تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آوا دوورنای کارگردان فیلم «سلما» با تشکر از گوگل برای اختصاص دادن تصویری از راهپیمایی مارتین لوترکینگ، نوشت: گوگل ممنون! برای درود به مارتین لوترکینگ و کمپین حق رای سلما از شما ممنون. عالی بود.

دوورنای همچنین در کمپین مارتین لوترکینگ امسال نیز به صورت آنلاین شرکت کرد و نوشت: ما نیاز داریم ذهنمان را به سمت تغییر سوق دهیم. فکر نمی کنم که باید کور رنگی بگیریم بلکه باید رنگ را ببینیم و به آن احترام بگذاریم. تفاوت‌هایمان را ببینیم و به آن احترام بگذاریم. وقتی کسی به من می گوید من کور رنگی دارم و نمی توانم رنگی را ببینم، من به فکر فرو می‌روم چون کلی از زیبایی ها به این ترتیب از دست می رود.

فیلم «سلما» داستان کمپین مارتین لوترکینگ در سال 1965 و راهپیمایی او از سلما در آلاباما تا مونتگومری را بیان می کند. این راهپیمایی بزرگ برای کسب حق رای سیاهان صورت گرفت.

تصویر دیروز لوگوی گوگل (دودل) نیز به همین تصویر اختصاص یافت.

انتخاب نشدن این کارگردان زن سیاهپوست در میان نامزدهای رقابت 2015 اسکار با نقدهای زیادی روبه رو شد.

در همین حال بیل کلیتون رییس جمهوری پیشین آمریکا نیز خطاب به مردم گفت: اگر تاحالا نرفته‌اید «سلما» را ببینید، حالا بروید.

باراک اوباما نیز در شب اعلام اسامی نامزدهای اسکار، دست اندرکاران فیم «سلما» را برای روز بعد (جمعه) به کاخ سفید دعوت کرد و با آنها به تماشای فیلم نشست.

«سلما» در این آخر هفته موفق به فروش 11.5 میلیون دلاری شد و آمار فروشش را به 30 میلیون دلار در بازار داخلی رساند.

کلینتون از ابراز میزان شادی و شورش از دیدن این فیم ابایی نکرد و گفت: من ایستادم و دست می‌زدم و با تمام وجود این فیلم را تشویق می کردم. چنین خروشی برای من ، عحیب بود.

او افزود: «سلما» هرگز فراموش نمی شود.

رییس جمهور آمریکا گفت: پنجاه سال پیش شماری از مردم شانس این را پیدا کردند تا در راهپیمایی عبور از پل ادموند پتوس عبور کنند.

او گفت برخاستن و در این رویداد حضور داشتن و نفس کشیدن در آن فضا یک شانس بود.