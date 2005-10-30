همزيستي مسلمانان، مسيحيان و اديان ديگر در سودان حمايت مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه"مهر" وزارت ارشاد و اوقاف سودان اعلام كرد به منظور تحقق صلح و اصلاح اجتماعي در ميان مردم آفريقا و نهضت ملي آنها همزيستي ميان اديان مختلف ازجمله مسيحيت، اسلام و ديگر اديان آسماني در اين قاره انجام مي گيرد.

وزارت ارشاد و اوقاف سودان با تأكيد بر تلفيق، ادغام و آزاد انديشي هموطنان آفريقايي گفت: اين تجربه همزيستي ارزشهاي اجتماعي و عرق انساني و استمرار ديني را گسترش مي دهد.

وزارت ارشاد و اوقاف به منظور گسترش فضاي باز اقتصادي، دين اسلام را در راستاي تحريك جوانان به كار و عدم اتلاف وقت آنها مهم و ضروري مي داند . اين وزارتخانه دين اسلام را يكي از دينهايي مي داند كه به كار، فعاليت وعدم بيكاري و تنبلي توجه فراواني دارد و جوانان و همه اقشار جوامع مسلمان را از اتلاف وقت بر حذر مي دارد.

در راستاي اين همزيستي كشورهاي مختلف آفريقايي دست به دست هم داده اند تا اين مسئله به جايگاه اصلي خود باز گردد و اديان آسماني در كنار هم، بدون هرگونه غرض ورزي و كينه توزي زندگي كنند.

به همين منظور وزارت امور ديني الجزاير برنامه هايي ترتيب داده است و از واعظان امور ديني در مساجد و مراكز ديني خواست تا در مراكز ديني و مساجد به آموزش و تعليم امور ديني بپردازند و مسائل ديني را همانگونه كه وجود دارد مطرح كنند، در واقع بر نشان دادن چهره واقعي دين اسلام تأكيد بسزايي دارند.

اين آموزشها علاوه بر مساجد و مراكز ديني در زندانها، خانه سالمندان، مركز نگهداري كودكان و بيمارستانها صورت مي گيرد.

وزارت امور ديني الجزاير تعداد مساجدي كه به اين امر پرداخته اند را 14 هزار مسجد عنوان كرد كه در راستاي اين اقدامات و در آستانه فرارسيدن عيد سعيد فطر به جمع آوري زكات فطريه كه براي هر نفر 6 دلار (70 دينار الجزاير) را مشخص كرد، پرداخته است.

همچنين برنامه هايي از جمله برگزاري مسابقات قرآن كريم تدارك ديدند تا تنوع و اشتياق اين دين را نشان دهند .