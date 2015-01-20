ماجرای مجتمع فرهنگی ازنا ۵سال پس از افتتاح/کارگران همچنان مشغول کارند!

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد مجتمع های فرهنگی و هنری به عنوان یکی از اصلی ترین زیر ساخت های بخش فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید در این زمینه برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

با توجه به نقش بی مانند هنر در اعتلای فرهنگ ملی و مذهبی ایجاد فضاهای مناسب فرهنگی و هنری یکی از مهمترین نیازهای هر شهرستان است که زمینه را برای فعالیت هنرمندان و جوانان فراهم می کند.

یکی از مهمترین پروژه های شهرستان ازنا در بخش فرهنگ، احداث مجتمع فرهنگی و هنری غدیر این شهرستان است که بعد از گذشت پنج سال از افتتاح آن به صورت نیمه تمام همچنان دارای مشکلات متعددی است.

این در حالی است که شهرستان ازنا به عنوان یکی از شهرستان های فعال استان لرستان در حوزه فرهنگ و هنر همچنان خلاء یک مجتمع فرهنگی و هنری استاندارد و مجهز را احساس می کند که این موضوع در سالهای اخیر مانع پیشبرد اهداف و توسعه فرهنگی و هنری این شهرستان شده است.

فلسفه وجود مجتمع های فرهنگی و هنری بهره مندی از آمفی تئاتر و نگارخانه است

فلسفه وجودی مجتمع های فرهنگی و هنری بهره مندی از سالن آمفی تئاتر و نگارخانه است که آمفی تئاتر و نگارخانه مجتمع غدیر شهرستان ازنا هنوز به بهره برداری نرسیده است. یک فعال فرهنگی ازنایی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های فرهنگی و هنری شهرستان ازنا گفت: متاسفانه بعد از گذشت چند سال از افتتاح مجتمع فرهنگی هنری غدیر همچنان مشکلات این مجتمع پابرجاست.

حاتمی مسئول انجمن اهل قلم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا با بیان اینکه فلسفه وجودی مجتمع های فرهنگی و هنری بهره مندی از سالن آمفی تئاتر و نگارخانه است یادآور شد: آمفی تئاتر و نگارخانه مجتمع غدیر شهرستان ازنا هنوز به بهره برداری نرسیده است.

وی با انتقاد از وضعیت نامناسب محوطه این مجتمع فرهنگی وهنری اظهار داشت: محیط نامناسب محوطه این مجتمع مشکلاتی را برای تردد هنرمندان ایجاد کرده است.

نداشتن آمفی تئاتر، مهمترین معضل هنرمندان ازنا

هنرمند دیگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معضل اصلی هنرمندان شهرستان ازنا نداشتن یک سالن آمفی تئاتر مناسب و استاندارد است.

محسن لک مسئول انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ازنا یادآور شد: این معضل در سال های اخیر مشکلات فراوانی را برای فعالان عرصه فرهنگ و هنر به وجود آورده است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر منطقه ای در اواخر ماه جاری در شهرستان ازنا افزود: در حال حاضر مهمترین مشکل برگزاری این جشنواره نداشتن آمفی تئاتر است.

یکی دیگر از هنرجویان ازنایی نیز با اشاره به وضعیت نامناسب ورودی مجتمع فرهنگی هنری غدیر افزود: متاسفانه ورودی این مجتمع در شان علاقمندان و فعالان فرهنگ و هنر نیست.

وی با بیان اینکه سالن آمفی تئاتر این مجتمع تبدیل به انبار مصالح ساختمانی و ضایعات شده است خواستار تسریع در بهره برداری از آمفی تئاتر و نگارخانه این مجتمع شد.

۳۵۰ میلیون تومان جهت اجرای محوطه سازی تخصیص یافت

در همین زمینه فرماندار شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع فرهنگی و هنری غدیر یکی از پروژه های مهم شهرستان ازنا در حوزه فرهنگ و هنر است.

وی با بیان اینکه سه بخش از این مجتمع به دلیل کمبود اعتبار به صورت نیمه تمام باقی مانده است افزود: سالن آمفی تئاتر، نگارخانه و محوطه این مجتمع همچنان نیمه تمام هستند.

اسد عبدالهی با بیان اینکه ۳۵۰ میلیون تومان برای اجرای محوطه سازی این مجتمع تخصیص یافته است بیان داشت: با اختصاص این اعتبار که ۶۵ درصد آن تامین شده است در ورودی، دیوارها و محوطه مجتمع تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب نگارخانه و سالن آمفی تئاتر مجتمع غدیر افزود: امیدوار هستیم در سال آینده با تامین اعتبار تجهیز سالن آمفی تئاتر و نگارخانه این مجتمع نیز انجام شود.

عبدالهی با بیان اینکه یک مجتمع مجهز و آماده برای کارهای فرهتگی از ضرروریات این شهرستان است بر پیگیری برای رفع مشکلات این مجتمع تاکید کرد.

محوطه سازی مجتمع تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با توجه به افتتاح نیمه تمام مجتمع فرهنگی و هنری غدیر شهرستان ازنا در سال ۸۸ سالن آمفی تئاتر، نگارخانه و محوطه این مجتمع به بهره برداری نرسید.

علی محمد زیدوندی افزود: هنرمندان برجسته ای از شهرستان ازنا توانسته اند در عرصه ملی و منطقه ای توانمندی های خود را در جشنواره ها و همایش ها نشان دهند و بهره برداری از سالن آمفی تئاتر و نگارخانه یکی از خواسته های به حق هنرمندان ازنایی است.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده برای تکمیل محوطه و ورودی این مجتمع افزود: خوشبختانه در حال حاضر عملیات اجرای محوطه سازی این مجتمع آغاز شده است و تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

تجهیز و تکمیل نگارخانه و آمفی تئاتر در گرو تامین اعتبار

سالن آمفی تئاتر و نگارخانه مجتمع غدیر پروژه های ملی هستند و جذب اعتبار آنها باید از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود که در صورت جذب اعتبار در سال آینده این مجتمع به صورت کامل تجهیز و آماده بهره برداری خواهد شد. سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا ادامه داد: سالن آمفی تئاتر و نگارخانه مجتمع غدیر پروژه های ملی هستند و جذب اعتبار آن ها باید از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود.

وی با اشاره به پیگیری های مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبار جهت تجهیز آمفی تئاتر و نگارخانه افزود: در صورت جذب اعتبار در سال آینده این مجتمع به صورت کامل تجهیز و آماده بهره برداری خواهد شد.

با توجه به ظرفیت های فرهنگی و هنری شهرستان ازنا تجهیز و بهره برداری از سالن آمفی تئاتر و نگارخانه مجتمع غدیر پس از گذشت ۵ سال از افتتاح آن تبدیل به مهمترین مطالبه فعالان فرهنگی و هنری این شهرستان شده است.

انتظار می رود در سالی که به مزین به نام فرهنگ و اقتصاد شده است مجتمع فرهنگی و هنری غدیر شهرستان ازنا نیز با عزم جدی و مدیریت جهادی مسئولان به صورت کامل به بهره برداری برسد.

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گزارش و عکس: میثم لک