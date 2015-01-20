۴۹ دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی همدان فعال است

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با نصب دستگاه های متعدد و سیستم های متعددی از جمله دستگاه های تردد شمار مرکز مدیریت راه ها، حضور فیزیکی در جاده ها عملا معنایی ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۹ دستگاه تردد شمار در محورهای مختلف استان همدان نصب شده که می توان تردد خودروها را به طور آنلاین بررسی کرد.

وی در ادامه سخنانش از افزایش سیستم حمل و نقل هوشمند جاده ای در استان همدان خبر داد و عنوان داشت: تعداد ۱۲ دوربین، نظارت تصویری جاده ها و محور های مواصلاتی استان همدان را بر عهده دارند.

وی ابراز داشت: از این تعداد دوربین ۹ دوربین بر روی دکل های مخابراتی و سه دستگاه نیز بر روی دکل های اختصاصی مونوپل اداره کل نصب شده است.

حیدری افزود: با اطلاعات دريافت شده از اين دوربين ها می توان بهره برداری حجم ترافیک های عبوری را به منظور تعیین انسدادهایی که ایجاد می شود، تخمین زد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان در این خصوص بیان داشت: همچنین شرایط جوی و اینکه در حال حاضر محورها از نظر صعب العبور بودن و روان بودن ترافیک چه وضعیتی دارند، مشاهده مي شود.

حیدری با بیان اینکه دوربین های نظارت جاده ای در گردنه اسد آباد و آوج و سه راهی روعان نصب شده اند، افزود: در حال حاضر هشت دوربین کنترل سرعت وسایط نقلیه در جاده های استان نصب شده که به زودی تعداد آن به ۱۱ دوربین افزایش می یابد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همدان در ادامه از نصب سیستمی با عنوان " دبلیو. آی. ان" سیستم هوشمند توزین کامیون در ورودی پاسگاه های استان خبر داد و گفت: با نصب این سیستم چنانچه کامیونی اضافه بار داشته باشد سیستم آلارم داده و کامیون متوقف می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر سیستم های متعددی از انواع دستگاه های تصويري، تردد شمار و غیره در استان همدان وجود دارد که اطلاعات جامع و كاملي را بدون حضور فيزيكي به مركز مديريت راهها منتقل می کند.

حیدری در پایان سخنانش ابراز داشت: درگذشته برای بدست آوردن اطلاعاتي نظير تعداد تردد در جاده ها ناچار بودیم، از حضور فیزیکی دانشجویان بهره بگیریم ضمن اینکه اطلاعات بدست آمده دقیق هم نبود.