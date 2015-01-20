دانشگاه تبریز در ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی همکاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، نقش دانشگاه تبریز در تحقق چشم انداز، بسترسازی و دست‌یابی به اهداف منطقه ویژه علم و فناوری تبریز را راهبردی دانست و گفت: ترسیم نقشه راه، اجرای سیاست‌های اجرایی و تحقق اهداف مناطق ویژه علم و فناوری، با همت مراکز دانشگاهی و استراتژی‌های پیشنهادی و عملی اساتید، نخبگان و دانش پژوهان امکان ‌پذیر است.

وی تصویب ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری تبریز در شورای عالی عتف را فرصتی مهم برای توسعه این حوزه در استان ارزیابی و با اشاره به مصوبات جلسه هیات امنای دانشگاه تبریز تصریح کرد: حضور فعالانه و برجسته مراکز و اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز در پایه ‌ریزی و برنامه ریزی‌های کلان در ایجاد، بسترسازی و تحقق اهداف منطقه ویژه علم و فناوری آذربایجان‌شرقی با مرکزیت تبریز از جمله موضوعات مورد موافقت هیات امنا در این جلسه بود.

استاندار آذربایجان ‌شرقی در پایان تشویق و حمایت نخبگان، متخصصان و اعضای هیات علمی و دانشجویان برای فعالیت در پژوهش‌های کاربردی تقاضا محور را از موارد راهبردی تاسیس منطقه ویژه علم و فناوری برشمرد و گفت: همگرایی مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و ایجاد ارتباط نظام‌ مند و مستمر با بخش ‌های مختلف اقتصادی متضمن موفقیت در دستیابی به اهداف این منطقه خواهند بود.