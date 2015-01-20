آمار جهانی مرگ بر اثر آلودگی/هشدار درباره معتادان حاشیه بزرگراه‌

به گزارش خبرنگار مهر، علی صابری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ابتدای جلسه با اشاره به حضور قالیباف در صحن علنی شورا گفت: عزل یا استعفای شهردار منطقه ۱۱ در خصوص پروژه علاءالدین مشخص شود تا ما بتوانیم به درستی پاسخگوی رسانه ها باشیم.

در ادامه، رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورا با اشاره به روز هوای پاک گفت: بر اساس آمارهای جهانی سالانه ۷ میلیون نفر در اثر آلودگی هوا می میرند که یک‌هشتم آمار مرگ و میر دنیا را آلودگی هوا به خود اختصاص داده است. این آمار در ۱۰ سال گذشته دو برابر افزایش یافته و در پایتخت نیز بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ نفر مرگ بر اثر آلودگی هوا داریم.

حافظی با بیان اینکه برای اعلام روزهای سالم باید بالاترین عددها اعلام شود، گفت: متاسفانه سازمان محیط زیست و شهرداری میانگین آلودگی هوای مناطق را اعلام می کنند، در حالی که اعلام سلامت هوا باید بر اساس استانداردها باشد.

وی با اشاره به جلسه کمیته تخصیص در دهم دی ماه خاطر نشان کرد: بر اساس یکی از بندهای این کمیته ساختمان پژوهشگاه و موسسه رویان باید آغاز به کار کند که این پروژه با کدام مجوز شورا قرار است احداث شود، در همین مصوبه رقم مورد نیاز در متمم بودجه آمده که این نشاندهنده خودکامگی شهرداری تهران است، در حالی که باید به قانون احترام بگذارد و مصوبه شورا را در این رابطه بگیرد.

در ادامه این جلسه، اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران گفت: روزانه افراد زیادی که مبتلا به مواد مخدر هستند را در حاشیه اتوبان چمران مشاهده می کنیم که متاسفانه نوزادان و بچه های کوچک نیز همراه این افراد هستند.

وی از شهرداری خواست به طور جدی این موضوع را پیگیری و با همکاری بهزیستی و نیروی انتظامی این افراد را جمع آوری کنند.

احمد دنیامالی نیز در این جلسه خواستار روشن شدن وضعیت پاساژ علاءالدین شد و گفت: بر اساس آخرین اطلاعاتی که به دست ما رسیده دیوان عدالت اداری رأی تخلف تخریب را صادر کرده و همچنین اعلام شده است امکان صدور پروانه برای این طبقه هست. آیا قرار است با جریمه و ورود سازمان نظام مهندسی این حرکت متوقف شود؟

وی خواستار آن شد که با جدیت در برخورد با این تخلف باعث کاهش ۱۵ هزار تخلفی که در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شکل می گیرد، شویم.

در ادامه این جلسه، مهدی چمران نیز به ارائه لایحه بودجه توسط شهرداری اشاره کرد و خاطر نشان کرد: به تمام رؤسای کمیسیون ها این لایحه داده شده و درخواست می کنیم تا هر چه زودتر این بررسی ها آغاز شود تا در زمان مقرر بودجه به تصویب برسد.