حسن بابک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شرایط فعالیت در رده بزرگسالان تفاوت های زیادی با رده جوانان و نوجوانان دارد و از این رو نمی توان از رضا سیم خواه به عنوان سرمربی جوانان در طول دو سه ماه فعالیت، انتظار خاصی داشت. این مربی جوان و باتجربه حداقل دو سال زمان نیاز دارد تا بتواند برنامه و خواسته های خود را در تیم پیاده کند.

وی افزود: هماهنگی بین دستیاران و دیگر مربیان تیم ملی و اجرای یک برنامه بلند مدت نیاز به زمان کافی است و هیچگاه نمی توان جبران کم و کاستی ها قبلی این تیم و ناکامی های رده جوانان را از سیم خواه و همکارانش طلب کرد. کادر فنی جوانان با توجه به حساسیت های و محدودیت های این رده سنی کار سختی را پیش رو دارند که باید در فضای مطلوب و آرام اجرایی شود.

بابک در ادامه گفت: تمامی تیمهای ملی از رده نوجوانان تا بزرگسالان باید همچون یک تیرانداز، سکوی قهرمانی را هدف بگیرند. مطمئنا اگر غیر از این باشد به جایی نخواهیم رسید. ما باید همواره بهترین و رفیع ترین سکوی جهانی را نشانه رویم تا بتوانیم به اهداف خود برسیم و در نهایت باید سقف آرزوها . برنامه هایمان بسیار بلند باشد.

مدیر فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی در ادامه به همکاری و اتحاد تمامی مربیان اشاره کرد و گفت: هیچ فرد یا مربی خاصی از کشتی ایران حذف نشده و همه می توانند در کنار تیم ملی به برنامه های آن کمک کنند. البته نباید فراموش کرد که تیم های ملی تنها یک سرمربی دارند و نمی توان چندین سرمربی را در یک تیم داشت، در نتیجه اگر داعیه کمک و همکاری هست، می توان در مسئولیت های مختلف هم به کشتی خدمت کرد.

بابک در خاتمه با اشاره به تمامی مربیان کشتی افزود: تمامی مربیان ملی کشتی با سرمایه گذاری این ممکلکت به چنین درجه ای رسیده اند و نباید این سرمایه های ارزشمند را کنار گذاشت. به شخصه از تمامی مربیان قبلی ملی هم خواسته ام اگر می توانند به رده های ملی و پایه کمک کنند و همچون یک دلسوز واقعی برای اعتلای کشتی ایران بکوشند.