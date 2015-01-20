روستاهای اطراف مشهد در حسرت گازرسانی هستند

محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از روستاها در حسرت برخورداری از نعمت گاز هستند، اظهار داشت: گازرسانی به روستاهای این استان نیازمند اعتبارات گسترده ای است و به طور تقریبی ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان برای این بخش برآورد شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید گازرسانی به روستاهای این استان در دستور کار جدی مسئولان قرار گیرد، افزود: تامین اعتبار گازرسانی باید در جلسه ای با حضور وزیر نفت مطرح و بررسی شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: گاز یکی از مشکلات جدی روستاییان است و حتی روستاهای اطراف مشهد که فاصله چندانی با این شهر ندارند از نبود این مسئله رنج می برند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات برخی از روستاهای این استان دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی است و این مسئله نیز در همه فصول به ویژه در فصل تابستان مشکلات فراوانی را برای روستاییان بوجود می آورد.

به گفته وی باید مشکل آن دسته از روستاهای خراسان رضوی که از نعمت گاز، آب و برق محروم هستند را با اقدامات کارشناسی شده و تامین اعتبارات لازم حل و فصل کرد.