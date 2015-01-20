دانش آموزان مدارس مسافران تورهای تبریزگردی دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تفاهم نامه سه جانبه بین شهرداری، اداره کل آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی جهت برگزاری تورهای تبریزگردی برای دانش آموزان مدارس تبریز به امضا رسیده است.

وی با اشاره به برگزاری این تورها در قالب گردش های علمی و کارگاهی اظهار داشت: هدف از برگزاری تورگردی برای دانش آموزان دوره های ابتدایی و متوسطه نواحی پنجگانه تبریز، آشنایی هرچه بیشتر نسل آینده با فرهنگ، تاریخ و پیشینه این شهر خواهد بود که معرفی مراکز تاریخی و فرهنگی، مذهبی گردشگری و دینی شهر و آشنایی با مشاهیر تبریز در آن پیش بینی شده است.

شهردار تبریز در پایان تعمیق شناخت ارزش های میراث فرهنگی، تبیین ضرورت صیانت از آثار ارزشمند تاریخی، طبیعی و معنوی تبریز در بین کودکان و نوجوانان، ترویج فرهنگ و اخلاق گردشگری با رویکرد توسعه پایدار گردشگری، فرهنگسازی برای گسترش و توسعه صنایع دستی ایرانی بخصوص صنایع دستی تبریز، زمینه سازی برای استفاده بهینه از ظرفیت های شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی و آموزش پرورش و ایجاد وحدت نظر برای رسیدن به اهداف مشترک را از دیگر اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.

گفتنی است تورهای تبریزگردی برای دانش آموزان با همکاری شهرداری، آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و نیز و شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از اول دهه فجر امسال آغاز خواهد شد.