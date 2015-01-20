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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۶

اعلام منطقه بسته نظامی در مرزهای فلسطین اشغالی و جنوب لبنان

اعلام منطقه بسته نظامی در مرزهای فلسطین اشغالی و جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی مرزهای فلسطین اشغالی با جنوب لبنان را منطقه بسته نظامی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی منطقه مرزی مشترک میان فلسطین اشغالی و جنوب لبنان را منطقه بسته نظامی اعلام کرد.

رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که کشاورزان اسرائیلی حق ندارند نزدیک این منطقه شوند. ارتش اسرائیل همچنین مرخصی تمامی نظامیان خود را لغو کرده است.

این رژیم در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی حالت آماده باش کامل اعلام کرده است.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که یکشنبه شب در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه قنیطره در بلندی های اشغالی جولان 6 نفر از نیروهای مقاومت حزب الله لبنان از جمله "جهاد مغنیه" فرزند عماد مغنیه و یک سردار سپاه ایران به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی از بیم واکنش حزب الله لبنان در آماده باش کامل بسر می برد.

کد مطلب 2469843
سمیه خمارباقی

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