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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۲

محمدفام خبر داد:

خرید ۱۶ هزار تن شیر از دامداران آذربایجان شرقی در ۹ ماهه نخست امسال

خرید ۱۶ هزار تن شیر از دامداران آذربایجان شرقی در ۹ ماهه نخست امسال

تبریز- مدیر تعاون روستائی استان آذربایجان شرقی از خرید بیش از ۱۶ هزار تن شیر توسط مراکز جمع آوری شیر شرکت تعاونی های روستائی و کشاورزی در ۹ ماهه سال جاری خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله محمد فام قبل از ظهر سه شنبه در جلسه امور تعاونی روستایی استان با بیان این مطلب افزود: در ۹ ماهه اول سال ۹۳ مقدار ۱۶ هزار و ۱۸۵ تن شیر دامداران استان توسط مراکز خرید و جمع آوری شیر شرکت تعاونی های روستائی و کشاورزی استان خریداری شده است .

وی افزود: در استان آذربایجان شرقی ۱۴ ایستگاه جمع آوری شیر تحت نظارت تعاون روستائی استان با تجهیزات خنک کننده و مخازن حمل در مراکز شهرستان ها فعال هستند.

محمدفام ادامه داد: با توجه به فساد پذیری سریع این محصول هنگام انتقال به مبادی تبدیل و مصرف، نقش مراکز خرید و جمع آوری شیر بسیار مهم بوده و دارا بودن به تجهیزات لازم از جمله ضروریات محسوب می شود.

وی با اشاره به فعالیت دو واحد اتحادیه و ۱۲ شرکت تعاونی کشاورزی و روستائی در زمینه ارائه خدمات به دامداران گفت: این واحدها علاوه بر خرید شیر، خدماتی نظیر تولید و توزیع خوراک دام، رکورد گیری، تلقیح مصنوعی و تامین مصنوعی و تامین تجهیزات موردنیاز دامداران را عرضه می کنند.

کد مطلب 2469844

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