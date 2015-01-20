امدادرسانی در جاده های کرمان تداوم دارد/نجات ۶۸۴ خودرو گرفتار در برف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان، علی گنج کریمی با اعلام این خبر افزود: در پی بارش برف در استان کرمان، با گذشت دو روز تاکنون نیروهای امدادی در ۱۸ شعبه استان به دو هزار و ۱۷۵ نفر از هموطنان خدمات امدادی ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به اسکان اضطراری ۴۳۰ مسافر گرفتار در برف از دو روز گذشته اضافه کرد: در عین حال به ۶۸۴ دستگاه خودرو عبوری نیز که در گردنه های برفگیر متوقف شده بودند خدمات مختلف ارائه شده است و ۱۰۷ تن از افراد در راه مانده به مناطق امن انتقال یافتند.

وي در ادامه تصريح كرد: ۲۵۷ نفر امدادگر و ۱۳۰ پرسنل به همراه ۴۵ دستگاه آمبولانس و دستگاه خودرو نجات كمك دار سبك و نیمه سنگين به حادثه ديدگان خدمات امدادي، اقلام و مواد غذايي لازم ارائه کرده اند.