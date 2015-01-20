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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

گنج کریمی:

امدادرسانی در جاده های کرمان تداوم دارد/نجات ۶۸۴ خودرو گرفتار در برف

امدادرسانی در جاده های کرمان تداوم دارد/نجات ۶۸۴ خودرو گرفتار در برف

کرمان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از امدادرسانی به دو هزار و ۱۷۵ مسافر گرفتار در برف توسط نیروهای امدادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان، علی گنج کریمی با اعلام این خبر افزود: در پی بارش برف در استان کرمان، با گذشت دو روز تاکنون نیروهای امدادی در ۱۸ شعبه استان به دو هزار و ۱۷۵ نفر از هموطنان خدمات امدادی ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به اسکان اضطراری ۴۳۰ مسافر گرفتار در برف  از دو روز گذشته اضافه کرد: در عین حال به ۶۸۴ دستگاه خودرو عبوری نیز که در گردنه های برفگیر متوقف شده بودند خدمات مختلف ارائه شده است و ۱۰۷ تن از افراد در راه مانده به مناطق امن  انتقال یافتند.

 وي در ادامه تصريح كرد: ۲۵۷ نفر امدادگر  و ۱۳۰  پرسنل به همراه ۴۵ دستگاه آمبولانس و دستگاه خودرو نجات كمك دار سبك و نیمه سنگين به حادثه ديدگان خدمات امدادي، اقلام و مواد غذايي لازم  ارائه کرده اند.

کد مطلب 2469850

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