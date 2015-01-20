تخفیف ۱۰ تا ۶۰ درصدی در فروشگاه نوروزی امداد/توزیع ۱۰میلیارد بن

به گزارش خبرنگار مهر، عمرالله حسینی روز سهشنبه در مراسم افتتاح بیست و هشتمین فروشگاه نوروزی کمیته امداد گفت: در سال جاری این فروشگاه با هدف حمایت و کمک به محرومین و کاهش آلام آنها، کیفیت و قیمت مناسب و همچنین حمایت از تولیدات داخلی برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه قیمتها در این فروشگاه ۱۰ تا ۶۰ درصد زیر قیمت عرضه میشود گفت: علاوه بر مددجویان کمیته امداد نیازمندان و خیریهها نیز نیازهای یکسال خود را از این مجموعه تهیه و در استانها توزیع میکنند.
رئیس مرکز خدمات و بازرگانی کمیته امداد با اشاره به اینکه در این فروشگاه ۹۱ غرفه فعال هستند تاکید کرد: این در حالی است که سال گذشته ۷۸ غرفه خدمات ارائه میکردند و همچنین ۱۵ غرفه نیز برای تولیدات داخلی مددجویان در نظر گرفته شده است.
حسینی گفت: ۹ هزار قلم کالا عرضه خواهد شد و احتمال اینکه تعداد کالاها به ۱۰ هزار قلم برسد وجود دارد. این در حالی است که در گذشته ۸ هزار و ۶۰۰ قلم کالا عرضه شده بود.
وی با اشاره به اینکه ۲۱۰ شرکتکننده محصولات خود را عرضه میکنند گفت: این فروشگاه از امروز آغاز و تا ۳۱ فروردین سال ۹۴ دایر خواهد بود و همچنین ساعت کار فروشگاه نیز از ۸:۳۰ صبح تا ۶ عصر خواهد بود.
حسینی افزود: ۱۰ میلیارد تومان بن میان مددجویان و نیازمندان توزیع میشود و حدود ۳۰ میلیارد تومان خرید انجام خواهد شد.
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