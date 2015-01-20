به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص چگونگی اختصاص سوخت کامیونها براساس سیستم پیمایش گفت: هماهنگیهایی بین سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و وزارت نفت انجام شده است تا کارتهای هوشمندی که توسط سازمان راهداری تهیه می شود، در اختیار شرکت فرآورده های نفتی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه میزان کارت سوخت باید براساس پیمایش وسایل نقلیه باشد، افزود: تعداد کارت سوختی که به کامیونها داده می شود، باید مطابق با پیمایش آنها باشد، در غیر این صورت کامیونی که پیمایش ندارد، نباید از کارت سوخت استفاده کند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هماهنگیهای لازم با وزارت نفت انجام شده و از اوایل سال آینده این موضوع اجرایی میشود و امیدواریم تا نیمه اول سال ۹۵ تمام وسایل نقلیه باری تحت پوشش این شبکه هوشمند قرار گیرند.
آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ هزار دستگاه کامیون از ما بارنامه دریافت نمیکنند، بیان کرد: این کامیونها دارای سوخت هستند و از سوخت یارانهای استفاده می کنند در حالی که مشخص نیست حمل بار دارند یا نه؟
وی اضافه کرد: برخی از این کامیونها ممکن است حمل و نقل محلی را انجام دهند و یا با روشهای دیگری مشغول تردد باشند که ما اطلاعی از آن نداریم، بنابراین باید هر کامیون با توجه به میزان حمل بار سوخت دریافت کند.
براساس آمارهای موجود، هم اکنون ۴۸۰ هزار کامیون در ایران از کارت سوخت استفاده میکنند.
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