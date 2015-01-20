به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه زاهدی مدیر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (UNEP) با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیدار و در خصوص مسائل مربوط به محیط زیست گفت‌وگو کرد.

مدیر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) در سفر به تهران و در چارچوب امضای تفاهم نامه همکاری محیط زیستی میان ایران و برنامه محیط زیست ملل متحد و به منظور بررسی ساز و کارهای اجرایی و کمک به پیشبرد اهداف توافق شده ذیل تفاهم نامه یاد شده با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان دیدار و گفتگو کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مسائل و چالش های محیط زیست ایران در حال حاضر، گفت: با توجه به اثر پذیری بالای ایران از تغییرات روز افزون آب و هوایی ضرورت دارد یونپ در تدوین ساز و کاری برای جلوگیری از گسترش این مشکلات با ایران همکاری نماید.

وی با اشاره به گزارش منتشر شده درخصوص خشکسالی یازده برابری تا سال ۲۰۵۰ و کاهش نزولات جوی در ایران، اظهار کرد: این شرایط منجر به نگرانی عمیق در خصوص آینده ایران، منطقه و جهان می شود.

گسترش استفاده از امکانات بین المللی با شکل گیری صندوق ملی محیط زیست

ابتکار ابراز امیدواری کرد: راه اندازی صندوق ملی محیط زیست، فرصت استفاده از امکانات بین المللی بیشتری را برای ایران فراهم کند.

ایجاد ردیف بودجه ای برای احیای دریاچه ارومیه

وی با ابراز نگرانی از وضعیت تالاب های کشور بخصوص هامون، گفت: خوشبختانه ردیف بودجه ای برای احیای دریاچه ارومیه، تالاب های هامون، انزلی و پریشان پیش بینی شده است که امیدواریم با جذب مشارکت سازمان ملل و همکاری بیشتر افغانستان در کنار این جذب بودجه ای، موفق به حل بحران تالاب هامون شویم.

تقویت توان کارشناسان برای اجرای طرح های ارزیابی محیط زیستی

معاون رئیس جمهور با اشاره به پتانسیل علمی یونپ، تقویت توان کارشناسی کشور به منظور اجرای طرح های ارزیابی یکپارچه محیط زیستی EIA را خواستار شد و افزود: یونپ با استفاده از امکانات موجود ایران و سازو کارهای اجرایی همچون مراکز منطقه ای بازل و رامسر، مسیر جدیدی برای همکاری در منطقه ایجاد کند.

ابتکار با ابراز نگرانی از گسترش ناامنی و خشونت در منطقه، به وضعیت محیط زیست غزه و عراق که باعث آشفتگی در زیرساخت های محیط زیستی این کشورها شده است، اشاره کرد و از یونپ دعوت کرد تا در مشارکت با ایران به منظور برگزاری دومین سمینار بین المللی، دین، فرهنگ و محیط زیست همکاری داشته باشد.

وی تاکید کرد: با استفاده از نتایج چنین کنفرانسی که آمیزه ای از ارزش های انسانی، آموزه های دینی و چالش های محیط زیستی است فرصتی برای صلح و حفظ محیط زیست در منطقه فراهم شود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: تهیه و تدوین گزارش ده ساله وضعیت محیط زیست ایران در دست اقدام است و خوشبختانه برنامه محیط زیست ملل متحد نیز با حمایت های فنی خود ما را در این مسیر یاری می رساند.

اعلام آمادگی یونپ بر گسترش همکاری های دوجانبه

مدیر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه یونپ اعلام آمادگی یونپ بخصوص دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه بر گسترش و تعمیق همکاری های دوجانبه به ویژه در عرصه های ظرفیت سازی، انتقال و تبادل تجارب منطقه ای و پیگیری تمامی مفاد مندرج در تفاهم نامه امضا شده میان ایران و یونپ را از مهم ترین اهداف این دیدار برشمرد.

وی ادامه داد: در جلسه دوجانبه با مقامات ارشد محیط زیست ایران، اولویتهای ایران را برای همکاری مشخص و در نهایت به اجرای آن کمک خواهد کرد.