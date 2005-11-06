بخش فيزيك پارك علمي كودك اصفهان راه اندازي مي شود

دكتر كشميري در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: به مناسبت سال فيزيك فاز اول پارك علمي كودك اصفهان به علم فيزيك اختصاص دارد. بخش فيزيك پارك علمي كودك، شامل 4 قسمت مجزا است. براي آماده سازي و ساخت تجهيزات بخش فيزيك، شهرك علمي اصفهان قراردادهايي را منعقد كرده است. پس از بهره برداري از اين فاز، يك تيم 20 تا 30 نفره از دانش آموزان مي توانند از اين بخش استفاده كنند.

وي تصريح كرد: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، بايد اين بخش تا اواخر مهر ماه راه اندازي مي شد كه تاكنون شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان موفق به انجام اين امر نشده است.

رييس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان افزود: راه اندازي اين پروژه با يك يا دو ماه تأخير انجام مي شود. با برنامه ريزي هاي صورت گرفته مقرر شده است پارك علمي كودك تجهيزات بخش فيزيك را تا آخر آبان ماه دريافت كند.

وي خاطرنشان كرد: سياست هاي استاندار و مديريت جديد استان بايد با انجام اين پروژه هماهنگ شود و موافقت و همكاري هاي لازم در اين زمينه صورت گيرد. با شرايط موجود شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پيش بيني مي كند، اين پروژه تا پايان آذر ماه راه اندازي شود.