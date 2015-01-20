۱۲ خیابان برگزیده شهر تبریز ساماندهی و زیباسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی قبل از ظهر سه شنبه در کارگروه ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم و آلاینده شهر تبریز اظهار داشت: این اقدام با در نظر گرفتن مواردی از قبیل آسفالت، سر در مغازه ها، جداول، رنگامیزی ها، نمای ساختمان ها، پیاده روها و سایر بخش های ریز و درشت ظاهری و ساختاری خیابان اجرا می شود.

وی با اشاره به توجه ویژه شهرداری به موضوع ساماندهی و زیباسازی ساختار ظاهری شهر گفت: شهرداری، حرکت های کارسازی را در این راستا آغاز کرده که تکمیل و نتیجه بخشی آن مانند سایر موضوعات مرتبط با اداره شهر نیازمند مشارکت شهروندان است.

نجفی ادامه داد: زیبایی شهر به عنوان یک ضرورت و نیاز مهم، دغدغه شهرداری تبریز است که در این خصوص اجرای شیوه های بدیع نورپردازی را مورد توجه قرار داده که خوشبختانه این موضوع، با استقبال شهروندان مواجه شده است.

وی افزود: در سال های قبل در مورد ساماندهی مشاغلی از قبیل وانت بارها و تاکسی تلفنی ها، اقداماتی صورت گرفته بود که فاقد استمرار و تاثیرگذاری لازم بود، اما امروز شهرداری، با تعامل تنگاتنگی که با مسئولان امور صنفی، صنعتی و بازرگانی شهر ایجاد کرده، سعی دارد این قبیل معضلات را با پشتوانه مشارکت شهروندان و اصل فرهنگ سازی در یک برنامه مدون مرتفع کند.

شهردار تبریز با تاکید بر اجرای توام برنامه های مناسب سازی و زیباسازی، تاکید کرد: این نکته که شهر، زیبا باشد اما به عنوان مثال معلول و جانباز عزیزمان برای یک تردد ساده، با مشکل رو شود، به هیج عنوان قابل قبول نیست.

نجفی میادین تره بار را موضوع دیگری از نازیبایی های شهر دانست و اظهار داشت: نقشی که میادین در رفع نیازهای شهروندان و همچنین تامین بخشی از اقتصاد و داد و ستد شهر دارد، ایجاب می کند که فعالیت این مراکز با نظم و زیبایی های متناسب، همراه باشد.