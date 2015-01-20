به گزارش خبرگزاری مهر، طی فراخوانی از سوی ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی، سرمایه گذاران و شرکت های صاحب برندهای معتبر کشور برای مشارکت در طرح های سرمایه گذاری در حوزه صنایع فرهنگی و هنری به همکاری دعوت شدند.

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی اولویت هایی را برای سرمایه گذاری در این حوزه مشخص کرده است که از جمله آن ها می توان به صادرات و برندسازی صنایع فرهنگی و هنری، گردشگری، ارتقای فناوری و بهره گیری از فناوری های نو در صنایع فرهنگی و هنری اشاره کرد.

علاقه مندان می توانند تا 30 بهمن ماه سال جاری طرح ها و پیشنهادات خود را در حوزه سرمایه گذاری صنایع فرهنگی و هنری به دبیرخانه ستاد ارائه کنند. وبسایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی به آدرس www.stdc.isti.ir، پذیرای طرح ها و پیشنهادات در این زمینه است.