۱۰ دانش آموز فارسی به مرحله کشوری وبین المللی المپیاد راه یافتند

ناصر قجری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ثبت نام آزمون مرحله اول المپیادھای علمی کشور که امسال با ھمکاری مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش و ادارات کل آموزش و پرورش برگزار می شود از بیست و پنجم دیماه آغاز شده وتا ۴ بهمن ماه ادامه دارد وتمامی دانش آموزان مقطع متوسه می توانند در این آزمون شرکت کنند.

وی نحوه ثبت نام دانش آزمون را به صورت اینترنتی و از طریق سامانه www.sanaad.medu.ir اعلام کرد وافزود: دانش آموزان پایه اول با هر شرایطی مجاز به ثبت نام آزمایشی درآزمون مرحله اول المپیاد هستند ودر صورت قبولی به مرحله دوم راه می یابند.

وی حضور دانش آموزان در المپیاد علمی را ارزنده توصیف کردو افزود: دانش آموزان می توانند در رشته های مختلف ریاضی، فیزیک، نجوم،شیمی، زیست ،کامپیوتر وادبی درمرحله استانی این المپیادشرکت کنند ودر صورت قبولی در مرحله دوم به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

قجری زمان برگزاری المپیاد را ۲۸ بهمن ماه امسال اعلام وبیان کرد: مرحله بعدی این المپیاد در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود که در سال گذشته ۱۰ نفر از دانش آموزان استان به مرحله کشوری وبین المللی راه پیدا کردند.