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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۴

کرمانی:

تشکیل سازمان های مردم نهاد در حوزه تغذیه ضروری است

تشکیل سازمان های مردم نهاد در حوزه تغذیه ضروری است

تبریز- مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه تغذیه گفت: این سازمان‌ها باید در خصوص الگوهای تغذیه سالم به مردم و مسئولین آگاهی دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کرمانی قبل از ظهر سه شنبه در سمینار آموزشی الگوی تغذیه‌ای خانواده در تبریز با بیان این که سلامت یکی از شرایط توسعه است، افزود: زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه همانند بیشتر زمینه‌ها در بخش سلامت نیز نادیده انگاشته می‌شوند و این در حالی است که زنان از چند بعد در تغذیه و سلامت جامعه نقش دارند.

وی با اشاره به این که متاسفانه اکثر مواد غذایی مورد استفاده مردم استانداردهای لازم را ندارد، گفت: امروزه مصرف مواد غذایی ناسالم به یک بحران تبدیل شده است و در این میان آموزش زنان به عنوان پرچمداران تغذیه نقش مهمی در برون‌رفت از این بحران دارد.

کرمانی با بیان این که در بحث تغذیه سوء مدیریت داریم، افزود: بانوان جامعه باید با ایجاد یک نهضت عمومی، دولت و مسوولان را به تولید مواد غذایی سالم وادار و آنها را مجاب کنند که تنها سیر کردن مردم کافی نیست، بلکه چگونگی سیر کردن نیز مهم است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه زیرساخت‌های تولید مواد غذایی در کشور ما از استانداردهای لازم دور است و لازم است برای حل مشکل تغذیه‌ای خانواده‌ها، این زیرساخت‌ها به‌روز رسانی و استانداردسازی شوند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی افزود: حمایت از تشکل‌های مردمی در حوزه تغذیه از رسالت‌های مهم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری است و ما از تاسیس و فعالیت این تشکل‌ها استقبال می‌کنیم.

کرمانی ارایه صبحانه آماده و سالم در مدارس را به عنوان یک ایده در حوزه تغذیه پیشنهاد کرد و گفت: تشکل‌های توانمند می‌توانند در زمینه تولید و بسته‌بندی صبحانه آماده در مدارس اقدام کنند و این کار مورد حمایت خواهد بود.

وی همچنین بر تشکیل کمیته الگوی صحیح تغذیه تاکید کرد و افزود: این کمیته باید الگوهای بومی تغذیه متناسب با فرهنگ مردم استان را ارایه کند و با برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی و تخصصی حرکت‌های بزرگی در حوزه تغذیه آغاز کند.

در این سمینار یک‌روزه کارشناسان و مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از کارمندان زن ادارات حضور داشتند.

کد مطلب 2469897

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