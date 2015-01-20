«خاتون دادا» فرهنگ مانزندارن را در حوزه کشاورزی به تصویر می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم رزاقی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم وارش در شهرستان بابل، اظهار کرد: در مستند ۳۷ دقیقه‌ای خاتون ددا سعی بر این بود تا بتوانیم با ساختار دراماتیک، فرهنگ مازندران را در حوزه کشاورزی و به ویژه در زمینه تولید برنج به عنوان نماد اصلی کشاورزی مازندران به تصویر بکشیم.

وی با اشاره به اینکه تولید فیلم خاتون ددا، یک سال زمان برد، گفت: حدود ۲۵ لوکیشن را بررسی کردیم و با ۲۵ خانواده شهید ملاقات کردیم تا در نهایت به خانواده شهید شفیعی در روستای گردشی ساری رسیدیم.

این فیلمساز مازندرانی افزود: فرزند شهید خانواده شفیعی، سرباز بود و منطقه هم از زیبایی‌های بصری برخوردار بود و لوکیشنی انتخاب شد تا آنچه را که در نظر داریم بتوانیم به تصویر بکشیم.

رزاقی با اشاره به اینکه پدر و مادر این شهید انسان‌های بسیار زحمتکشی بودند، تصریح کرد: باور آنها درباره شهادت فرزندشان، تحت‌الشعاع مسائل اجتماعی و سیاسی نبود بلکه اصل شهادت را باور کرده بودند.

وی با بیان اینکه علاقه‌مند بودیم اندیشه‌های این چنینی را به تصویر بکشیم، خاطرنشان کرد: احساس واقعی خانواده شهید شفیعی را زمانی متوجه شدیم که یک سال با آنها زندگی کردیم.

رزاقی گفت: خانواده شهید شفیعی انسان‌های بسیار پر کار هستند و عزت نفس بالایی دارند و از هیچ فرد، نهاد و ارگانی طلبکار نیستند.

فیلم مستند «خاتون ددا» در سال ۲۰۱۳ به بخش مسابقه جشنواره گوآنگجو چین راه یافته بود.