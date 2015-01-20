اجرای طرح کاشت نهال رایگان با شعار "هر شهروند یک درخت" در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فرخی گفت: این طرح از ابتداي بهمن آغاز شده و تا 21 اسفندماه سال جاری نيز ادامه دارد.

وی افزود: طي اين برنامه نهال هاي مثمر و غير مثمر بنا به نوع تقاضاي شهروندان در منازل آنها کاشته مي شود.

فرخی گفت: به همين منظور شهروندان مي توانند از طريق تماس با سامانه 137 ضمن ارائه آدرس منزل، نوع نهال درخواستي خود را نيز اعلام کنند.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8، با اشاره به برگزاری کلاس آموزش عملی سبزیکاری در بوستان های سطح محدوده افزود: در این جلسه شهروندان با نحوه آماده سازی بستر کاشت، روش های مختلف کاشت بذر بسته به نوع سبزیجات، انواع روش های آبیاری به صورت عمل آشنا شده و همچنین عملیات داشت سبزیجات از جمله هرس گل و... توسط کارشناس مرکز به صورت عملی به شهروندان آموزش داده می شود.