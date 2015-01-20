وسایل ارتباط جمعی کمکی به بهبود وضعیت عکاسی نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا ابراهیمی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری کارگاه تخصصی عکاسی دیجیتال از برنامههای بخش جنبی هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم وارش، با اشاره به اینکه در گذشته مکانیسم دوربینهای کوچک خانگی وجود داشت که امروز تلفن همراه جایگزین آن دوربینها شده است، گفت: دوربینهای کوچک خانگی سبب نشد تحولی در سیستم عکاسی افراد اتفاق بیفتد و درباره استفاده از دوربین عکاسی تلفنهای همراه هم وضعیت به همین شکل است.
این استاد عکاسی افزود: اگر چه امروز عکاسی گسترش یافته است اما تاکنون هیچ نمونه ویژهای در عکاسی با تلفن همراه دیده نمیشود.
ابراهیمی تصریح کرد: وضعیت عکاسی امروز با تلفن همراه، همان سیستم نادرست عکاسی افراد عادی در گذشته با دوربینهای خانگی است و امروز این تکنولوژی فقط به صورت گستردهتری در اختیار مردم قرار گرفته است.
وی درباره گسترش شبکههای اجتماعی و گرایش مردم در عکاسی و انتشار در این صفحات، ادامه داد: اگر چه صفحات اجتماعی سبب دور شدن افراد از یکدیگر میشود اما این ابزار کمک میکند از طریق عکس در ذهن همدیگر حضور داشته باشیم.
ابراهیمی با اشاره به نمایشگاه عکاسی که در حاشیه برگزاری جشنواره وارش دائر شده است، گفت: بعضی از عکسهای ارائه شده در این نمایشگاه از نظر محتوا، منظره و تکنیک عکاسی بسیار جالب است و در گذشته چنین عکسهایی از عکاسان مازندرانی ندیده بودم.
به گزارش مهر، نمایشگاه عکس «دریای دوستی کاسپین» همزمان با هشتمین جشنواره بین المللی وارش در مجتمع سینمایی بابل برپا شد که در نمایشگاه عکس جشنواره «دریای دوستی کاسپین» تعداد ۴۰ قطعه عکس با موضوع دریای کاسپین و فرهنگ ها و آداب و روش زندگی مردمان آن به نمایش گذاشته شد.
عکس های جشنواره دریای دوستی کاسپین توسط عکاسان استان های گیلان، مازندران و گلستان از سواحل این دریا ثبت شده است.
اولین جشنواره فیلم و عکس دریای دوستی با تلاش انجمن سینمای جوان استان گیلان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و ستاد سامان دهی سواحل استانداری گیلان و با دبیری افتخاری کامران شیردل کارگردان نامی سینمای ایران مهرماه امسال برگزار شد.
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