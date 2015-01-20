شمار نیروهای ترک در افغانستان به بیش از هزار نفر می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «مولود چاوش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به ادامه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان و حمایت کشورش از پروژه های زیربنایی در این کشور از برگزاری دوره های آموزشی نیروهای افغان در داخل این کشور و ترکیه خبر داد.

این اظهارات در پی تصویب ادامه اعزام نیروهای ترکیه به افغانستان به مدت دوسال از سوی پارلمان ترکیه در 13 ژانویه است.

دولت ترکیه همچنین در عملیات ماموریت جدید ناتو موسوم به «پشتیبانی قاطع» شرکت می کند که از اول ژانویه در فغانستان راه اندازی شد.