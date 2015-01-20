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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۹

معاون پژوهشی بنیاد نخبگان :

نخبگان ایرانی خارج از کشور شناسایی می شوند

نخبگان ایرانی خارج از کشور شناسایی می شوند

معاون پژوهش و برنامه ریز ی بنیاد ملی نخبگان از تدوین آیین نامه برای شناسایی نخبگان و استعدا های برتر ایرانی خارج از کشور خبر داد.

غلامعلی منتظر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه بنیاد ملی نخبگان در رابطه با شناسایی نخبگان و استعداد های برتر خارج از کشور گفت: ما یک بحث جدی در بنیاد ملی نخبگان به نام اجتماعات نخبگانی خارج از کشور داریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول تدوین یک آیین نامه هستیم تا براساس آن این افراد را شناسایی کنیم.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان افزود: سپس براساس میزان توانمندی و فعالیت هایی که توسط این افراد انجام گرفته بررسی و مشخص کنیم که در چه بخش هایی و چگونه با این افراد همکاری کنیم.

کد مطلب 2469927
زهرا سیفی

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