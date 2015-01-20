نخبگان ایرانی خارج از کشور شناسایی می شوند

غلامعلی منتظر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه بنیاد ملی نخبگان در رابطه با شناسایی نخبگان و استعداد های برتر خارج از کشور گفت: ما یک بحث جدی در بنیاد ملی نخبگان به نام اجتماعات نخبگانی خارج از کشور داریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول تدوین یک آیین نامه هستیم تا براساس آن این افراد را شناسایی کنیم.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان افزود: سپس براساس میزان توانمندی و فعالیت هایی که توسط این افراد انجام گرفته بررسی و مشخص کنیم که در چه بخش هایی و چگونه با این افراد همکاری کنیم.