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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱

تداوم اعتراضات مردمی علیه بازداشت شیخ علی سلمان

تداوم اعتراضات مردمی علیه بازداشت شیخ علی سلمان

همزمان با گذشت 23 روز از بازداشت شیخ علی سلمان منابع بحرینی از تداوم اعتراضات مردمی در مناطق مختلف بحرین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین همزمان با گذشت 23 روز از دستگیری «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، تظاهراتها و اعتراضات مردمی ادامه دارد.

منامه، پایتخت بحرین و دیگر مناطق این کشور دیروز و امروز نیز شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود.

بسیاری از علمای دینی و شهروندان بحرینی با در دست داشتن تصاویر شیخ سلمان خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی از زندانهای آل خلیفه شدند.

در همین راستا  «هادی الموسوی» مسئول اداره آزادی و حقوق بشر الوفاق بحرین با انتشار گزارشی اعلام کرد که از زمان بازداشت شیخ سلمان تاکنون 704 تظاهرات مسالمت آمیز در 74 منطقه از بحرین صورت گرفته که در جریان این اعترضات 162 نفر بازداشت و 136 نفر زخمی شدند.

این در حالی است که روز گذشته مقامات بحرینی اعلام کردند: شیخ علی سلمان به اتهام توطئه ضد نظام در دادگاه محاکمه خواهد شد.

کد مطلب 2469929

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