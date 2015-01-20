پلمپ پنج واحد تولیدی طلا در اصفهان/ وجود فلزات سنگین در طلا تائید شد

فرحناز رجالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه گذشته شش آزمایشگاه غیر استاندارد به خاطر تقلب در روش سنجش و محاسبه عیار طلا پلمپ شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به یک هزار و ۴۵۰ واحد تولیدی طلا در سطح استان اصفهان دارای کد شناسایی هستند که بیشترین کد را در سطح کشور از این استان است، بیان داشت: این کد اول حرف لاتین اصفهان و شماره ای است که به آن تولید کننده اختصاص یافته است.

کار‌شناس مسئول انگ فلزات گرانبها اداره کل استاندار استان اصفهان خاطرنشان کرد: شناسنامه دار کردن تولید کنندگان طلا از این جهت است که اگر خریداری نسبت به میزان عیار، کیفیت و قیمت طلا شکایت داشت بتوانیم تولید کننده و فروشنده طلا را به راحتی شناسایی و حق و حقوق خریدار را به وی برگردانیم.

وی در پاسخ به این سوال که همانطور که می دانید در گذشته وجود فلزات سنگین را در طلاهای وارداتی شاهد بودیم اما امروز این مورد را هم در طلای ساخت داخل هم مشاهده شده است، آیا بررسی روی این موضوع داشته اید، اظهار داشت: وجود فلزات سنگین در طلاهای ساخت داخل غیر قابل انکار است اما موضوعی هم نیست که سابقه داشته باشد.

رجالی با بیان اینکه روزانه از روند تولید و عرضه طلا در سطح استان بازرسی انجام می شود، گفت: سال گذشته نزدیک به ۲ هزار نمونه برداری از سطح طلاهای تولید داخل در استان اصفهان صورت گرفت.