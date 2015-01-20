اسناد تحصیلی 2 نامزد کابینه اشرف غنی رد شد/ یک نامزد انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع در وزارت تحصیلات عالی افغانستان در گفتگو با خبرگزاری بخدی اعلام کرد که اسناد تحصیلی نامزد وزارت دفاع و کشور از سوی این وزارت رد شده است.

وی افزود اسنادی که شیر محمد کریمی و نورالحق علومی به این وزارت ارائه کرده اند، اعتبار لیسانس را ندارد و نامه تایید نشدن اسناد این دو نامزد، به پارلمان فرستاده شده است.

ژنرال شیر محمد کریمی که در حال حاضر رئیس ستاد ارتش افغانستان است در دانشگاه نظامی کابل درس خوانده و تحصیلات خود را در آکادمی نظامی بریتانیا به پایان رسانده است. گفته می شود که رئیس ستاد ارتش افغانستان در آمریکا دوره آموزش نظامی را گذارنده است.

علومی نیز که به عنوان نامزد وزارت کشور افغانستان معرفی شده در کابل تحصیل کرده است.

این اظهارات درحالیست که نامزدهای کابینه اشرف غنی به علاوه شیر محمد کریمی و نورالحق علومی امروز سه شنبه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شده اند.

خبر دیگر اینکه در آستانه معرفی وزیران به مجلس، محمود صیقل نامزد وزارتخانه انرژی و آب انصراف داد.

جاوید فیصل از سخنگوهای ریاست اجرایی دولت وحدت ملی اعلام کرد که عبدالرحمان صلاحی به عنوان نامزد وزیر انرژی و آب معرفی شده است.