متیننیوز نوشت: اين روزنامه به مدیرمسوولی محمد شیخان معاون اطلاع رسانی رئیسجمهور سابق و سردبیری عبدالرضا داوری منتشر خواهد شد. براساس همین شنیدهها گفته میشود افرادی چون محمود احمدینژاد، ابوالحسن فقیه، غلامحسین الهام، محمد جعفر بهداد، نورالدینی و تمدن اعضای شورای سیاستگذاری روزنامه مهر عدالت را تشکیل میدهند.
این روزنامه در ۳۲ صفحه تمام رنگی و در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و هنری و بینالملل از سال ۹۴ منتشر خواهد شد. به نوشته متین نیوز قرار است کادر تحریریه این روزنامه را نیروهای انقلابی و ارزشی و حامیان گفتمان سوم تیر تشکیل دهند و جایی برای حاشیهسازان در این روزنامه وجود ندارد.
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