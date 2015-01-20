متین‌نیوز نوشت: اين روزنامه به مدیرمسوولی محمد شیخان معاون اطلاع رسانی رئیس‌جمهور سابق و سردبیری عبدالرضا داوری منتشر خواهد شد. براساس همین شنیده‌ها گفته می‌شود افرادی چون محمود احمدی‌نژاد، ابوالحسن فقیه، غلامحسین الهام، محمد جعفر بهداد، نورالدینی و تمدن اعضای شورای سیاست‌گذاری روزنامه مهر عدالت را تشکیل می‌دهند.

این روزنامه در ۳۲ صفحه تمام رنگی و در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و هنری و بین‌الملل از سال ۹۴ منتشر خواهد شد. به نوشته متین نیوز قرار است کادر تحریریه این روزنامه را نیروهای انقلابی و ارزشی و حامیان گفتمان سوم تیر تشکیل دهند و جایی برای حاشیه‌سازان در این روزنامه وجود ندارد.